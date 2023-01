Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: ecco il nuovo, spettacolare trailer italiano del film!

News Cinema

Arriverà al cinema il 30 marzo l'attesissima avventura fantasy Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ispirata al celebre gioco. E intanto arriva il nuovo trailer italiano.

Siamo i primi a dire che non bisognerebbe riporre troppa fiducia nei trailer, ma dopo aver visto le anteprime a Lucca Comics & Games e questo nuovo video appena uscito, beh, non vediamo l'ora di vedere Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, che da un fantasy ha tutto quello che noi ci aspettiamo di trovare, anche se, confessiamo, non abbiamo mai giocato al celeberrimo gioco di ruolo da cui il film è ispirato e che festeggia nel 2023 ben 50 anni di vita. Intanto ci sono due sceneggiatori e registi di indubbio talento, John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, che sono anche appassionati del gioco, poi un cast di ottimo livello che sembra anche molto affiatato: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e il solito irresistibile Hugh Grant. E ci sono i mostri, i draghi, i labirinti, le armate dei morti e massicce dosi di ironia: cosa potremmo volere di più? E intanto godiamoci questo nuovo, spettacolare trailer, che mostra più del precedente ed è solo un assaggio di quello che troveremo al cinema il 30 marzo con Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri.



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: un'avventura tutta da scoprire

La trama ufficiale di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è semplicissima: un ladro affascinante e una gang di improbabili avventurieri intraprende un'epica quest per trovare un'antica reliquia, ma le cose vanno pericolosamente storte quando entrano in conflitto con le persone sbagliate. Dal trailer si intuisce che i nostri squinternati "eroi" tentano di porre rimedio a un loro errore, quando si rendono conto di aver consegnato nelle mani sbagliate un potere enorme, in grado di mobilitare tutte le forze del male. Sicuramente i fan del gioco riconosceranno ambientazioni e personaggi, ma gli altri siamo sicuri che si divertiranno ugualmente.