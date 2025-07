Dune - Parte 3, Denis Villeneuve pubblica la prima immagine dal set: al via le riprese

News Cinema

Denis Villeneuve ha annunciato l'inizio delle riprese di Dune - Parte 3 pubblicando un primo scatto dal set.

Denis Villeneuve è tornato ufficialmente su Arrakis, confermando attraverso uno scatto che di semplice ha ben poco l’avvio della produzione di Dune – Parte 3. Dopo aver confermato il titolo ufficiale del terzo capitolo, che segue la linea precedente, Dune ha riacceso i motori ed è tornato sul set per continuare ad esplorare la storia di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

Dune – Parte 3, Denis Villeneuve conferma l’inizio delle riprese con un primo scatto dal set

In Dune – Parte 2, il pubblico ha scoperto che Paul è diventato il messia dei Fremen e anche nuovo Imperatore dopo aver trionfato al duello. Ciò significa che, stando a quanto narrato nel romanzo di Frank Herbert Dune: Messiah, Paul sposerà la principessa Irulan seppur il suo cuore apparterrà sempre a Chani. Il cast, infatti, prevede anche il ritorno di Zendaya e di Florence Pugh, così come di Jason Momoa. Grande assente del secondo film, Momoa apparirà nel terzo per riprendere il ruolo di Duncan Idaho, o qualcosa di simile. Tra le novità del cast invece spiccano due giovanissimi: Nakoa-Wolf Momoa (figlio di Jason) e Ida Brooke che interpreteranno i gemelli Leto II e Ghanima Atreides, figli di Paul e Chani. Si vocifera che anche Robert Pattinson sia in trattative per Dune – Parte 3 per interpretare il villain Scytale.

Per combattere l’attesa, Villeneuve ha condiviso via X (precedente Twitter) uno scatto dritto dal set immortalando una distesa di sabbia infinita e il cielo tinto di arancio, alludendo allo scenario desertico di Arrakis. Nella didascalia, il regista ha esordito con una citazione del romanzo: “In un viaggio in quella terra dove camminiamo senza lasciare impronte”. E poi ha aggiunto: “Sono iniziate le riprese del prossimo film della trilogia Dune di Denis Villeneuve”. Tempo fa è stato reso noto che il terzo capitolo di Dune avrebbe avviato le riprese nel corso dell’estate 2025 e la produzione è stata di parola, avendo fissato un’uscita al cinema per dicembre 2026.