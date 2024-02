Dune - Parte 2 sistemerà un aspetto della saga che ha deluso Frank Herbert secondo Denis Villeneuve

News Cinema

Secondo Denis Villeneuve, Dune - Parte 2 aiuterà a sistemare un dettaglio della saga letteraria che ha deluso ai tempi Frank Herbert.

Frank Herbert vedrebbe in Dune – Parte II un modo per rimediare ad un errore presente nella sua saga letteraria. Un passaggio che avrebbe deluso lo scrittore e che, grazie a Denis Villeneuve, troverà finalmente una soluzione. Dopo il successo della prima parte, distribuita al cinema nel corso del 2021, Dune tornerà sul grande schermo proseguendo nel racconto dell’ascesa di Paul Atreides, personaggio interpretato da Timothée Chalamet e determinato più che mai a salvare i Fremen e soprattutto vendicare la morte ingiusta di suo padre. Ma qual è l’errore di cui si pente Frank Herbert? A raccontare di più è stato il regista.



Dune – Parte II, in che modo il film aiuterà la visione di Frank Herbert

Denis Villeneuve vorrebbe raccontare un’ulteriore parentesi di Dune, ma vorrebbe fermarsi al terzo capitolo intitolato Messiah, che ad oggi non ha ancora ottenuto il via libera per la realizzazione. La seconda parte di Dune, prevista per fine febbraio al cinema, permetterà al regista di rispettare le intenzioni di Frank Herbert. Ma cosa significa? Ai microfoni di Screen Rant, il regista ha raccontato:

Quando Frank Herbert scrisse il libro, e poi quando il libro uscì, rimase deluso da come la gente percepiva Paul Atreides. A quel tempo, sentiva che la gente parlava di Paul come di un eroe e per lui era un antieroe. Era una figura oscura. Il libro era per lui un monito riguardo a una figura messianica. Per questo motivo ha scritto Dune Messiah, per correggere questo aspetto e per assicurarsi che le persone capissero le sue intenzioni. Conoscevo quella storia. Ho avuto il vantaggio di leggere Dune: Messiah, quindi ho scritto la Parte 2 pensando proprio a questo. Questo è il motivo per cui il personaggio di Chani è leggermente diverso nel mio adattamento rispetto al romanzo e mi ha aiutato a portare sullo schermo l’intenzione iniziale di Frank Herbert.