Dune: Parte 2 - Il nuovo spettacolare trailer italiano del sequel di Denis Villeneuve

Dune: Parte 2 si mostra in un nuovo trailer italiano della durata di circa tre minuti. Il film di Denis Villeneuve sarà nelle sale italiane a partire dal 1° novembre prossimo.

Dune: Parte 2 - secondo capitolo dell'epopea sci-fi di Denis Villeneuve - sarà nelle sale italiane a partire dal 1° novembre 2023. In queste ore, Warner Bros. ha condiviso un nuovo, spettacolare trailer in italiano del film, che anticipa le atmosfere cupe e dark che il sequel assumerà rispetto alla prima parte. La clip video offre inoltre uno sguardo approfondito alle new entry del cast, in cui spicca un irriconoscibile Austin Butler nei panni dello spietato Feyd-Rautha Harkonnen.

Dune: Parte 2 - Il nuovo trailer in italiano del sequel di Denis Villeneuve

Il trailer mostra quindi il giovane protagonista, Paul Atreides (Timotheè Chalamet), diviso fra la volontà di vendicare suo padre - ucciso dalla casata Harknonnen - e il desiderio di seguire il suo destino, diventando il leader che i Freman si aspettano che sia. Schieratosi proprio dalla parte dei Fremen, Paul si troverà quindi faccia a faccia con la pericolosa casata nemica, rappresentata nel film dal Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) e dai suoi nipoti, Glossu Rabban (Dave Bautista) e Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler). Il filmato - di circa tre minuti - mostra poi, per la prima volta, Christopher Walken nei panni dell'imperatore Shaddam IV ed offre uno sguardo più approfondito al personaggio di Florence Pugh, la principessa Irulan Corrino, già apparsa in alcuni teaser. Spazio poi al ricongiungimento fra Paul e Gurney Alleck (Josh Brolin) - nella clip è montato il commovente momento in cui entrambi scoprono che l'altro è ancora vivo - e alla dichiarazione d'amore di Paul a Chani (Zendaya), la cui relazione assumerà un ruolo fondamentale all'interno della narrazione.



Descritto da Deadline come "il capitolo di mezzo", Dune: Parte 2 dovrebbe poi essere seguito da un terzo lungometraggio, Dune: Messiah. Pare infatti che Denis Villeneuve abbia pianificato lo sviluppo di una trilogia, il cui ultimo episodio non ha però ancora ottenuto il via libera per l'inizio della produzione. Nel frattempo, il sequel in arrivo a novembre si prepara a conquistare gli spettatori. Girata interamente in IMAX, la pellicola - come anticipato da una delle costumiste, Jaqueline West - mostrerà infatti mondi appena accennati nel primo capitolo o del tutto inesplorati, come il pianeta dell'Imperatore e quello della famiglia Harkonnen, Giedi Primo, ed ovviamente Arrakis, dove Paul e sua madre, Lady Jessica, cercheranno rifugio presso la popolazione Fremen. Nel cast, ritroviamo poi alcuni volti noti, affiancati da interessanti new entry: Timothèe Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Austin Butler, Christoper Walken, Florence Pugh, Lèa Seydoux, Souheila Yacoub e Tim Blake Nelson. Appuntamento dunque al cinema, dal 1° novembre.