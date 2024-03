Dune Parte 2 battuto in Corea del Sud da un thriller sovrannaturale, Exhuma

News Cinema

S'intitola Exhuma il film che in Corea del Sud ha impedito a Dune - Parte Due di raggiungere il primo posto degli incassi: un'inquietante storia su due sciamani che cercano di fermare la persecuzione di una famiglia di connazionali emigrati negli USA.

Che cos'è Exhuma? Uno di quei film che diventano la maledizione delle major come la Warner Bros., che sta riuscendo quasi ovunque nel mondo a dominare il boxoffice con Dune - Parte Due... ma non in Corea del Sud. Da sempre terra di appassionati di cinema, dove gli incassi volano alti, la nazione ha scelto un film di produzione locale, che si allarga anche agli USA... ed è un thriller sovrannaturale. I numeri parlano chiaro, e nemmeno il secondo atto dell'adattamento di Dune è riuscito a scalzarlo dalla vetta.





Exhuma, cos'è il film che impedisce a Dune Parte Due di vincere in Corea del Sud