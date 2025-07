Dune: Messiah non sarà il titolo ufficiale del prossimo film

News Cinema

Dune tornerà al cinema per la terza volta con la regia di Denis Villeneuve, ma qual è il titolo ufficiale del terzo capitolo?

Pur essendo tratto dal volume letterario Dune: Messiah, il terzo capitolo cinematografico diretto da Denis Villeneuve ha ufficialmente scelto il suo titolo che prende le distanze dalla saga di Frank Herbert e piuttosto prosegue lungo il proprio filo logico da grande schermo. Dopo il primo successo di Dune nel 2021 e del diretto sequel Dune: Parte 2 distribuito in sala nel corso del 2023, è in arrivo un terzo (e presunto ultimo) capitolo con la regia di Denis Villeneuve con un nuovo titolo. Quale sarà?

Dune: Messiah cambia ufficialmente titolo per il cinema

La storia raccontata nel terzo film ambientato su Arrakis e con protagonista Paul Atreides è tratta principalmente dal volume Dune: Messiah, ma il terzo film avrà un titolo diverso che in realtà segue l’impostazione dei precedenti. Come riporta Variety, il CEO di IMAX Richard Gelfond ha rivelato che il titolo ufficiale del film è semplicemente Dune: Parte 3. L’uscita è stata già fissata per il 18 dicembre 2026 negli Stati Uniti, per cui non manca molto al ritorno di Paul Atreides e del suo interprete, Timothée Chalamet. La trama, che trae spunto dal romanzo di Herbert, racconterà di Paul Atreides diventato messia dei Fremen e Imperatore dell’universo conosciuto. Come accade nei romanzi, Paul sposerà la principessa Irulan ma il suo cuore è di Chani. Già rispetto al romanzo, Dune: Parte 2 ha scelto una strada alternativa. Se nel romanzo Chani diventa concubina di Paul, nel film fugge nel deserto prendendo le distanze da lui. È stato già confermato il ritorno di Florence Pugh e Zendaya nel film, quindi rivedremo entrambe le donne sullo schermo. Così come tornerà ance Jason Momoa per interpretare una versione alternativa di Duncan Idaho. Inoltre di recente è stato annunciato che anche Nakoa-Wolf Momoa (figlio di Jason) e Ida Brooke prenderanno parte al film interpretando i gemelli di Chani e Paul, Leto II e Ghanima.