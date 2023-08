Dune 3, il regista Denis Villeneuve: "Abbiamo scritto qualcosa"

News Cinema

Ci sono possibilità che il regista Denis Villeneuve rimanga nel mondo di Frank Herbert dopo Dune Parte 2? Stando alle sue parole a Empire, l'ipotesi non è remota...

Avendo da poco ricevuto la cattiva notizia dello spostamento di Dune Parte Due al marzo 2024, a causa degli scioperi in corso a Hollywood, fa piacere leggere che il regista Denis Villeneuve, in un'intervista rilasciata a Empire, si dimostri ancora possibilista su un ulteriore sequel. Il materiale dello scrittore Frank Herbert non manca di certo, e Denis sembra averci preso gusto... Leggi anche Dune: Parte 2 posticipato al 2024, slittano anche Godzilla x Kong: The New Empire e la Guerra dei Rohirrim

Dune Parte Tre possibile? Per Denis Villeneuve sì

Dune Parte Due sarà distribuito nel marzo 2024, dopo che l'originale data prevista del 1° novembre di quest'anno è saltata, a causa del prosieguo degli scioperi della SAG-Aftra (sindacato di attori e attrici) e WGA (sindacato degli sceneggiatori). L'adattamento del romanzo di Frank Herbert, la cui prima parte Dune è uscita nel settembre 2021, sembra comunque una scommessa sicura, per quanto riguarda la nuova dirigenza della Warner Bros. Discovery: il primo film ha incassato oltre 400 milioni di dollari per 165 di budget, ancora nel periodo difficile della pandemia, e dalle parole del regista Denis Villeneuve si intuisce che è molto più che interessato a proseguire nella traduzione cinematografica del corposo lavoro di Herbert, con un terzo capitolo.

Se riuscissi a renderlo una trilogia, sarebbe un sogno. "Messia di Dune" [secondo romanzo del ciclo di Dune, ndr] è stato scritto come reazione al fatto che la gente vedesse Paul Atreides come un eroe, cosa che [Herbert] non voleva. Il mio adattamento è più vicino alla sua idea, cioè che [la vicenda] sia un avvertimento. Posso dirvi che abbiamo scritto qualcosa.