Dune 2, a che punto è il film? Risponde Denis Villeneuve

Non sappiamo quando uscirà Dune 2 né quando si comincerà a girare. Oggi però Denis Villeneuve ci ragguaglia sullo stato attuale del film. Il regista è al settimo cielo, e ciò fa ben sperare.

E’ un po’ che non parliamo di Dune 2, sequel di Dune, o meglio il secondo film dal libro di Frank Herbert sempre diretto da Denis Villeneuve. Oggi è quindi il caso di tornare in argomento, anche perché è stato lo stesso regista a dare un update sulla pre-produzione del nuovo kolossal.

A che punto è Dune 2?

Di Dune 2 ignoriamo ancora la data di uscita, ma sappiamo che un significativo ruolo nell'economia della vicenda lo avrà il personaggio di Chani, come ha confermato un po’ di tempo fa la stessa Zendaya. Anche il Paul Atreides di Timothée Chalamet sarà in primo piano e, stando a quanto dichiarato da colui che lo interpreta, compirà un importante viaggio interiore. Per il resto, ci affidiamo dunque a Denis Villeneuve. Ecco cosa ha risposto il buon Denis, durante un podcast, alla domanda: "A che punto siete?":

Al momento sono in una fase chiamata "preparazione soft", il che significa che stiamo finendo la sceneggiatura. Cominceremo presto con gli storyboard. Le scenografie di Dune 2 sono state ideate da Patrice Vermette. Ci troviamo in quella bellissima fase in cui ci si limita a sognare, a guardare il soffitto e a pensare al film. La adoro, perché è il momento in cui tutto è ancora possibile, prima dell'inevitabile shock dello scontro con la realtà.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Dune 2?

Denis Villeneuve, insomma, se la sta prendendo comoda con il nuovo film, ed è giusto che sia così, visto il duro lavoro che lo attende. Conosciamo tutti la sua meticolosità, la sua visionarietà e il suo perfezionismo. Rammentiamo inoltre ciò che ha dichiarato a proposito di Dune 2 nel mese di novembre, e cioè che il film è:

Un grande spettacolo. Al momento la verità è che il primo film è stato fatto per creare, ideare e costruire le fondamenta di questo mondo. Se il secondo film si dovesse davvero fare, e se io avessi realmente la possibilità di girarlo, sarebbe divertimento allo stato puro. Il mondo di Dune già esiste, non c'è quasi niente che io debba spiegare. A questo punto non può esserci che pura gioia cinematografica, e quindi spero di avere la possibilità di farlo. In un certo qual modo Dune è l'antipasto e Dune 2 il pasto vero.

E’ chiaro che, dopo aver riletto queste parole, vorremmo dare un pizzicotto a Denis Villeneuve dicendogli: "Forza, cosa stai aspettando? Mettiti all'opera!”. Ma sarebbe molto poco educato. Accontentiamoci allora di rivedere il trailer di Dune.