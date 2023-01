Drusilla Foer per Babylon: ecco lo spot speciale per il film di Damien Chazelle

News Cinema

Drusilla Foer dà vita alle atmosfere bohémiene e glamour di Babylon in uno special spot che evoca lo spirito del nuovo film del premio Oscar, Damien Chazelle, in uscita il 19 gennaio con Eagle Pictures

Ambizione, desiderio e sogni di immortalità attraverso la magia del cinema sono i concetti che guidano il video realizzato da Eagle Pictures insieme a Drusilla Foer, che nell'atmosfera di una grande festa ormai conclusa si muove tra palco, drappeggi e luci soffuse per restituirci il fascino di una Hollywood decadente e peccaminosa di Babylon, una delle pellicole più attese dell'anno, sulle note di Call Me Manny, uno dei brani del film che si è appena aggiudicato un Golden Globe per la Miglior Colonna Sonora.

Ecco il video speciale con Drusilla Foer per Babylon:



Babylon: Spot Speciale del Film: Drusilla Foer per Babylon - HD



Babylon: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

Dal Premio Oscar Damien Chazelle, regista di LA LA LAND e WHIPLASH, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni '20. BABYLON, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Con Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, e un cast corale che comprende Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart.