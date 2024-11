Drive-Away Dolls, l'avventura on the road con Margaret Qualley in streaming su NOW

News Cinema

Margaret Qualley parte per un viaggio on the road che, a causa di un malinteso, si trasformerà in una fuga con bottino in Drive-Away Dolls, disponibile in streaming su NOW.

E' Disponibile in streaming su NOW, Drive-Away Dolls riporta Margaret Qualley al centro dell’attenzione. Figlia d’arte (sua madre è Andie MacDowell), nel corso del 2024 ha dato prova della sua versatilità recitando in ben tre film: oltre a Drive-Away Dolls, infatti, ha tenuto testa a Demi Moore in The Substance ed è apparsa in Kinds of Kindness. In Drive-Away Dolls, diretto da Ethan Coen, interpreta una giovane donna diretta a Tallahassee per un’esperienza on the road che si rivelerà essere alquanto inaspettata.



Drive-Away Dolls: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Ethan Coen - HD



Drive-Away Dolls, tutto quello che bisogna sapere sul film in streaming su NOW

Distribuito in esclusiva sulla piattaforma di NOW dal 3 novembre 2024, Drive-Away Dolls è ambientato verso la fine degli Anni ’90 e coinvolge due giovani donne. Jamie, interpretata da Margaret Qualley, ha appena rotto con la sua fidanzata Sukie per via della sua infedeltà, così chiede asilo all’amica Marian, che sta per partire per Tallahassee e raggiungere sua zia. Jamie, disperata, le propone di partire insieme. Le due amiche noleggiano un’auto nella speranza di vivere una folle esperienza on the road, ma non credevano che sarebbe stata così folle. L’auto noleggiata in realtà era destinata a dei brutti ceffi. A causa di un malinteso, saranno proprio Jamie e Marian ad occuparsi di un carico prezioso che metterà i malavitosi sulle loro tracce.

Il cast di Drive-Away Dolls coinvolge numerose star del grande schermo come Pedro Pascal e Matt Damon. E ancora figurano Geraldine Viswanathan, che interpreta Marian, Annie Gonzales che invece è Carla e Beanie Feldstein che è Sukie. Figura anche Miley Cyrus in un breve cameo. Piccola curiosità sul film: si tratta del primo diretto da Ethan Coen senza suo fratello Joel (con il quale ha realizzato film come Non è un paese per vecchi, A proposito di Davis e La ballata di Buster Scruggs). Come riporta BuzzFeed, questo film era nell’aria già da tempo, ma è stato realizzato soltanto dopo anni di pausa e, quando Margaret Qualley l’ha scoperto, era felicissima di prendere parte alle audizioni. “Sono una grande fan dei fratelli Coen, quindi quando ho scoperto che Coen e Tricia Cook avrebbero fatto un film, ero super eccitata”, ha dichiarato.



