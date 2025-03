Dreams (Drømmer): ecco il trailer italiano del film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino

News Cinema

Nelle nostre sale dal 16 marzo il primo dei tre film del norvegese Dag Johan Haugerud che compongono una imperdibile trilogia (gli altri due sono in arrivo). Ecco trailer e trama di Dreams.

Poche settimane fa si è concluso il Festival di Berlino 2025, con un palmares che, per una volta, è stato in larga parte condivisibile. Decisamente condivisibile è stata la scelta della giuria guidata da Todd Haynes che ha assegnato un meritatissimo Orso d’oro come miglior film del concorso a Dreams (Drømmer), il film norvegese scritto e diretto da Dag Johan Haugerud che arriverà nei cinema doppiato e in versione originale sottotitolata dal 13 marzo, distribuito da Wanted Cinema, e di cui di seguito trovare il trailer italiano ufficiale.

Dreams (Drømmer) è il primo a uscire in Italia di tre film realizzati in brevissimo tempo da Haugerud, una sorta Trilogia delle relazioni che, come recita il comunicato stampa ufficiale, "affronta diverse sfaccettature dei rapporti sentimentali e sessuali del mondo contemporaneo all’interno di un sistema sociale troppo spesso giudicante, dove essere liberamente se stessi risulta ancora difficile". Gli altri due film che compogono la trilogia, Love (presentato in concorso al Festival di Venezia nel 2024) e Sex (presentato alla Berlinale 2024), usciranno tra fine aprile e giugno 2025, sempre distribuiti da Wanted Cinema.

Straordinario nell'uso della parola, ma capace di dare alle immagini il giusto peso e il giusto ruolo, come potete anche leggere nella recensione del film, Dreams conferma Haugerud come uno dei registi più talentuosi dei nostri giorni e racconta la storia di Johanne, una liceale che si innamora di una sua insegnante, e che racconta le sue emozioni e le sue esperienze in un diario. Quando sua madre e sua nonna leggono quello che ha scritto, inizialmente vengono scioccate dal contenuto, ma rimangono poi colpite dal potenziale letterario del testo. Mentre discutono se pubblicarlo o meno, Johanne cerca di colmare il divario tra la sua fantasia romantica e la realtà, e tutte e tre le donne si confrontano con le loro differenti visioni sull'amore, la sessualità e la scoperta di sé.

Dreams (Drømmer): il trailer italiano del film