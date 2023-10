Dream Scenario - Trailer italiano e data d'uscita della dark comedy con Nicolas Cage

News Cinema

Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo? - attesa dark comedy targata A24 con Nicolas Cage - ha finalmente una data d'uscita italiana. A rivelarlo, il primo trailer in italiano del progetto, condiviso da I Wonder Pictures, che si occuperà della distribuzione nelle sale insieme a Unipol Biografilm Collection. Dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, l'appuntamento al cinema è dunque fissato al 16 novembre.



Dream Scenario: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Nicolas Cage - HD

Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo? - Trama e cast della dark comedy con Nicolas Cage

Scritto e diretto da Kristoffer Borgli - attualmente nelle sale con la spietata satira Sick of Myself - e prodotto da Ari Aster, Dream Scenario racconta di un anonimo professore universitario, la cui vita viene sconvolta quando diventa l'oggetto dei sogni di milioni di persone - come si evince anche dalla sinossi ufficiale:

E se all’improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E dopo l’inaspettata, travolgente celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto. Dallo sceneggiatore e regista Kristoffer Borgli ( Sick of Myself ), una commedia perfidamente divertente prodotta da Ari Aster, con Nicolas Cage in una delle sue migliori interpretazioni di sempre.

Il lungometraggio ha già conquistato la critica al Festival di Zurigo, dove è stato definito come una brillante black comedy, basata su una straordinaria intuizione narrativa e su una delle migliori interpretazioni di Nicolas Cage. Dopo un periodo altalenante, la star è infatti tornata alla ribalta ed è attesa in numerosi progetti - il thriller psicologico Longlegs - diretto dal figlio d'arte Oz Perkins -, Arcadian - action\horror di Ben Brewer -, The Retirement Plan, The Surfer, il western Butcher's Crossing e il sequel del cult Lord of War. In Dream Scenario Cage dividerà poi la scena con Julianne Nicholson, Tim Meadows, Dylan Gelula e Michael Cera. Il lungometraggio ha sancito la quarta collaborazione fra Ari Aster e la A24, che ha prodotto i primi tre progetti del regista. Come accennato, Dream Scenario sarà presentato, in anteprima nazionale, alla Festa del Cinema di Roma - nella sezione Grand Public - il 26 ottobre e sarà poi al cinema dal 16 novembre.