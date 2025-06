Dragon Trainer e altri draghi animati: da Elliot a Il drago di mio padre, passando per Mushu di Mulan

News Cinema

È in sala il remake di Dragon Trainer, così cogliamo l'occasione per passare in rassegna alcuni altri celebri e meno celebri draghi animati che hanno allietato il mondo dell'animazione, a mano libera o in computer grafica.

Dragon Trainer, il remake del classico animato DreamWorks e Universal, è approdato al cinema: Mason Thames interpreta Hiccup, ma Sdentato è rimasto il buon vecchio Sdentato animato in CGI di una volta, giusto più fotorealistico e reso con maggiore dettaglio. Ci è venuto naturale ripercorrere con la mente alcuni altri personaggi di draghi nella storia passata e anche recente dell'animazione, e ve ne proponiamo cinque di diverso tipo. Potrebbe essere l'occasione per recuperare e/o rivedere qualche opera mai vista o passata inosservata... Partiamo dopo il trailer dell'ultimo Dragon Trainer!



Dragon Trainer: Il Nuovo Trailer Italiano IMAX del Film - HD

Elliot il drago invisibile, la prova generale della "nuova generazione" di artisti Disney

Elliot il drago invisibile è un film dal vero del 1977, diretto da Don Chaffey, anche se bisognerebbe concentrarsi sulle animazioni in 2D, ultraclassiche e mano libera, del bonomico paffuto dragone del titolo italiano: la parte animata fu infatti diretta da Don Bluth, poi celebre per Dragon's Lair, Alla ricerca della valle incantata e Fievel sbarca in America. Bluth e i suoi più stretti collaboratori erano stati infatti ufficiosamente indicati come eredi della tradizione animata Disney, avevano mosso i primi passi in Robin Hood (1973) e Le avventure di Bianca e Bernie (1977) e in quest'occasione si cimentarono con un primo progetto tutto loro, mentre gli anziani artisti stavano per pensionarsi. Bluth poi si staccò dalla Disney durante la lavorazione di Red & Toby Nemiciamici (1981), ma questa è un'altra storia. Rivisto oggi, il musical appare davvero troppo lungo, però Elliot ha ancora il potere di bucare lo schermo con quello charme grafico che è sempre stato un tratto distintivo della Disney animata doc. Su Disney+.





Mushu di Mulan: mezza spalla e mezzo mattatore, difficile da contenere

Mulan (1998) di Tony Bancroft & Barry Cook ci mostra invece i Walt Disney Animation Studios in un'altra fase, quella del "Rinascimento Disney" dei Novanta, un momento di riavvio del mito, con nuove "principesse", musical più serrati, ricerca grafica con specifiche connotazioni culturali (cinese, in questo caso). Mushu, doppiato da Eddie Murphy in originale e da Enrico Papi in italiano, è diventato uno dei simboli di quel periodo: compensava il dramma e la serietà della storia di emancipazione femminile, con siparietti carismatici e facile parlantina, riecheggiando un po' i ruoli simili di Lumiere, Sebastian o Timon & Pumbaa nei cartoon precedenti. Per qualche fan, contava persino più della protagonista, tanto che la sua assenza nel recente remake dal vero ha suscitato un certo scontento. Nel sequel animato Mulan II (2004) per il mercato dell'home video, Papi lasciò la palla a Tonino Accolla (Murphy a Mark Moseley). Anche questo film è su Disney+, naturalmente.





Il drago di mio padre, un altro gioiello del Cartoon Saloon

Lo studio irlandese Cartoon Saloon, fondato nel 1999 da Tomm Moore, Nora Twomey e Paul Young, è giustamente considerato un orgoglio europeo, per approccio alle tematiche e uno sguardo estetico diversi dagli standard d'oltreoceano. In questo caso il drago è Boris, l'ultimo di una stirpe che ha il potere di salvare Wild Island dall'affondare. Un ragazzino di nome Elmer sta cercando invece di salvare sua madre dalla povertà assoluta, e sa che Boris potrebbe magicamente aiutarlo: i due devono però prima trovare il modo di preservare Wild Island. Il libro originale di Ruth Stiles Gannett, adattato dalla Meg LeFauve di Inside Out per la regia di Twomey, è un po' contorto, però Il drago di mio padre, realizzato per Netflix, si avvale di una direzione artistica meravigliosa in 2D, dove spicca proprio la dolcezza grafica dell'irresistibile Boris.





Il drago dei desideri, una commedia animata cinese

Altro giro su Netflix, altro drago cartoon, ma questa volta in una produzione Sony Pictures Animation in CGI più tradizionale. In Il drago dei desideri, il povero giovane Din di Shanghai spera di fare colpo sulla ragazza della quale è da sempre innamorato, Li Na. Il padre di lei sogna per la figlia un futuro altolocato, così Din cede a una tentazione: in una magica teiera c'è Long, un drago che può esaudire i desideri, compreso quello di dargli una ricchezza, seppur momentanea. Sorta di Aladdin in chiave contemporanea, riletto attraverso immagini che fondo la Cina tradizionale con quella odierna, il lungometraggio è diretto dall'americano Chris Appelhans ma è stato animato in Cina, dalla Base Animation, con la collaborazione agli effetti visivi dell'Industrial Light & Magic. Film spigliato, gradevole, non memorabile ma molto adatto alla sua destinazione in streaming.





Raya e l'Ultimo Drago, di soppiatto su Disney+ in un brutto periodo