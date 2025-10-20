Dragon Trainer 2, quando si gira il sequel del remake? Risponde Mason Thames
Impegnato a promuovere Black Phone 2, Mason Thames alias Hiccup nel remake dal vero di Dragon Trainer, ha rivelato quando cominceranno le riprese del sequel. Molto presto!
Il giovane Mason Thames è stato placcato durante la promozione di Black Phone 2 (già sui nostri schermi): non poteva non rispondere a domande riguardanti il remake di Dragon Trainer, dove ha interpretato come sappiamo Hiccup in carne e ossa, e tornerà a interpretarlo nel sequel. La data d'uscita è stata fissata da Universal e DreamWorks per il giugno 2027, ma quanto manca all'inizio delle riprese del prosieguo già scritto (in tutti i sensi)? Davvero poco, tanto che Mason si sta preparando all'imminente primo ciak... Leggi anche Dragon Trainer, Mason Thames: "Una prova d'immaginazione, la danza mi ha aiutato", il film è disponibile in digitale
Dragon Trainer 2, iniziano le riprese del sequel con Mason Thames
Il remake dal vero (ma con Sdentato sempre in CGI) di Dragon Trainer si è rivelato un successo: secondo Deadline è costato 150 milioni di dollari, mentre Boxofficemojo ci parla di incassi mondiali sui 635.880.000. Per la regola del "2.5" sarebbero bastati meno di 380 milioni per dichiarare l'operazione in pari, perciò la cifra raccontata dal botteghino è stata una vera benedizione, quasi annunciata... e la saga proseguirà anche con un Dragon Trainer 2 dal vero, sempre diretto da Dean DeBlois, che ricordiamo - caso raro - fu anche il regista della trilogia cartoon della DreamWorks Animation, composta da Dragon Trainer (2010, codiretto con Chris Sanders), Dragon Trainer 2 (2014) e Dragon Trainer - Il mondo nascosto (2019). Mason Thames, il giovane Hiccup in carne e ossa sul grande schermo, è davvero a un passo dal set del sequel. Tutto procede secondo le tempistiche corrette, perché al Comic Con di New York l'attore ha dichiarato: "Tra tre giorni si parte, mi devono bastare per riempire le valigie e farmi una notte di sonno, poi si va. Non vedo l'ora."
Prossimamente vedremo Thames, ora nei cinema italiani di nuovo contro il serial killer di Ethan Hawke in Black Phone 2, anche nel dramma romantico Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto di Josh Boone, in arrivo da noi il 4 dicembre, interpretato con Mckenna Grace, Dave Franco e Allison Williams.