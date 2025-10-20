Dragon Trainer 2, quando si gira il sequel del remake? Risponde Mason Thames

News Cinema

Impegnato a promuovere Black Phone 2, Mason Thames alias Hiccup nel remake dal vero di Dragon Trainer, ha rivelato quando cominceranno le riprese del sequel. Molto presto!

Il giovane Mason Thames è stato placcato durante la promozione di Black Phone 2 (già sui nostri schermi): non poteva non rispondere a domande riguardanti il remake di Dragon Trainer, dove ha interpretato come sappiamo Hiccup in carne e ossa, e tornerà a interpretarlo nel sequel. La data d'uscita è stata fissata da Universal e DreamWorks per il giugno 2027, ma quanto manca all'inizio delle riprese del prosieguo già scritto (in tutti i sensi)? Davvero poco, tanto che Mason si sta preparando all'imminente primo ciak...

Dragon Trainer 2, iniziano le riprese del sequel con Mason Thames