Dragon Trainer, Mason Thames: "Una prova d'immaginazione, la danza mi ha aiutato", il film è disponibile in digitale
In occasione dell'uscita digitale di Dragon Trainer, già disponibile i vendita e a noleggio dal 28 agosto, abbiamo intervistato Mason Thames, interprete del giovane vichingo Hiccup nel remake in live action. Ecco cosa ci ha raccontato.
Il remake dal vero di Dragon Trainer è disponibile in digitale, per ora solo in vendita su Apple Tv, Rakuten Tv, Google Play e Prime Video, dove ci sono contenuti extra, mentre sarà a noleggio dal 28 sulle stesse piattaforme, più Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione vi presentiamo la nostra video intervista con Mason Thames, che si è sobbarcato il compito di rendere sullo schermo in carne e ossa il giovane vichingo Hiccup. Gli abbiamo chiesto quanto si sia attenuto al personaggio animato originale, se i suoi trascorsi nella danza lo abbiano aiutato a interagire con un coprotagonista "virtuale" in CGI, e naturalmente abbiamo voluto sapere da lui cosa renda senza tempo questa saga fantasy.
Dragon Trainer, sbarca in digitale il remake dal vero del classico animato
Questo Dragon Trainer è il rifacimento in live action, con ovvi abbondanti apporti di CGI nella creazione del drago Sdentato, del primo capitolo dell'originale Dragon Trainer del 2010: quel cartoon targato DreamWorks Animation divenne una trilogia, quindi ci aspettiamo che il discorso prosegua anche dal vero, con le rivisitazioni dei successivi Dragon Trainer 2 (2014) e Dragon Trainer: Il mondo nascosto (2019), che chiusero la saga. La vicenda narra di Hiccup, vichingo un po' imbranato, figlio del capo Stoick (Gerard Butler, che già lo doppiò in animazione): vorrebbe anche lui darsi alla caccia dei draghi, finché la sorte non gli mette davanti un esemplare di Furia Buia. Quest'ultimo non è affatto aggressivo come si dice, tanto che Hiccup lega con l'animale e lo ribattezza Sdentato. Naturalmente far accettare un cambio totale di paradigma alla società vichinga non sarà affatto semplice: forse si potrebbe cominciare dalla guerriera Astrid (Nico Parker), della quale Hiccup è innamoratissimo... La saga di Dragon Trainer è tratta dai romanzi fantasy per famiglie di Cressida Cowell, pubblicati tra il 2003 e il 2015.
I contenuti speciali presenti per ora solo su Prime Video sono il backstage "Soaring to Life: The Making of How to Train Your Dragon", un incontro del cast e degli autori col pubblico, lo spiritoso tutorial "How to Train to Be a Viking", la featurette "How to Train Your Dragon Comes Home" e il riassunto "Plot in 30 Seconds: How to Train Your Dragon".
Dragon Trainer è diretto dallo stesso Dean DeBlois che con Chris Sanders aveva firmato l'originale in animazione quindici anni or sono (dopo il loro periodo alla Disney, dove aveano creato Lilo & Stitch).