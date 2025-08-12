Dragon Trainer, Mason Thames: "Una prova d'immaginazione, la danza mi ha aiutato", il film è disponibile in digitale

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita digitale di Dragon Trainer, già disponibile i vendita e a noleggio dal 28 agosto, abbiamo intervistato Mason Thames, interprete del giovane vichingo Hiccup nel remake in live action. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il remake dal vero di Dragon Trainer è disponibile in digitale, per ora solo in vendita su Apple Tv, Rakuten Tv, Google Play e Prime Video, dove ci sono contenuti extra, mentre sarà a noleggio dal 28 sulle stesse piattaforme, più Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione vi presentiamo la nostra video intervista con Mason Thames, che si è sobbarcato il compito di rendere sullo schermo in carne e ossa il giovane vichingo Hiccup. Gli abbiamo chiesto quanto si sia attenuto al personaggio animato originale, se i suoi trascorsi nella danza lo abbiano aiutato a interagire con un coprotagonista "virtuale" in CGI, e naturalmente abbiamo voluto sapere da lui cosa renda senza tempo questa saga fantasy.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dragon-trainer/66429/video/?vid=47733" title="Dragon Trainer: La nostra video intervista esclusiva al protagonista Mason Thames - HD">Dragon Trainer: La nostra video intervista esclusiva al protagonista Mason Thames - HD</a>

