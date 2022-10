Dragon Ball Super: Super Hero è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Appena uscito, Dragon Ball Super: Super Hero conquista la vetta del botteghino italiano del weekend. Seguono Siccità di Paolo Virzì e la riedizione del primo Avatar.

Dragon Ball Super: Super Hero, anime di Tetsuro Kodama targato Toei Animation, tratto dall'opera di Akira Toriyama e basato sull'omonima serie tv, debutta al boxoffice italiano del weekend e lo domina con facilità: il successo dell'uscita, con 857.200 euro raccolti in quattro giorni, conferma la vitalità del cinema di animazione giapponese presso gli appassionati italiani, oltre che il legame pluridecennale col mondo di Dragon Ball. Bel colpo della Sony Pictures Italia, per aver creduto nella proposta cinematografica di questi lavori.

L'esordio del corale Siccità di Paolo Virzì deve quindi fermarsi a un secondo posto da 636.600 euro, sempre in quattro giorni. Il film, scritto con Paolo Giordano, è una metafora dell'Italia post-pandemia, una distopia dove il Tevere a Roma è prosciugato e l'instabilità sociale si riflette su personaggi di varia estrazione. Nel cast ci sono, tra gli altri, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Tommaso Ragno.

Scende dalla prima alla terza posizione la riedizione in 4K del primo Avatar di James Cameron, mossa della Disney per preparare il pubblico all'atteso prosieguo di Avatar: La via dell'acqua, in arrivo a dicembre. L'originale intanto incassa altri 542.300 euro, così la riproposta arriva al totale italiano di 2.580.000 (nel mondo siamo a quota 58.100.000 dollari).