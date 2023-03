Dracula - Chloè Zhao rivela di essere ancora al lavoro sul progetto

News Cinema

Dopo un paio d'anni di assoluto silenzio, si torna a parlare dell'adattamento di Dracula di Chloè Zhao. La regista ha infatti confermato di essere ancora al lavoro sulla sceneggiatura. Ecco dunque i primi dettagli del progetto che potrebbe finalmente vedere la luce.

Un paio d'anni fa il mondo del web fu travolto dalla notizia dell'arrivo di un nuovo adattamento del celebre mito di Dracula, affidato alla regista Chloé Zhao - premio Oscar per Nomadland. Il progetto, però, è poi passato in sordina e non sono stati rivelati ulteriori aggiornamenti. Nei giorni scorsi, la regista è tornata a parlare del film, riaccendendo le speranze dei fan.

Dracula - Chloè Zhao e la sua personale rivisitazione del mito

Chloè Zhao - durante una recente intervista rilasciata al The Hollywood Reporter - ha quindi confermato di essere ancora al lavoro sul progetto, del quale sta scrivendo la sceneggiatura:

L'adattamento di Dracula è ancora in lavorazione. Sto attualmente scrivendo la sceneggiatura.

Il progetto, quindi, potrebbe finalmente entrare in produzione, probabilmente entro quest'anno. Ancora privo di titolo, il film di Chloè Zhao è stato annunciato in seguito al successo de L'uomo invisibile della Universal - reboot del cult anni '30 di James Whale - che ha riportato in auge il celebre ciclo dei "Mostri della Universal", universo cinematografico in auge dagli anni '30 agli anni '50, composto da pellicole horror e fantascientifiche. Inizialmente anche la regista Karyn Kusama era stata incaricata di realizzare un adattamento più fedele e lineare del mito di partenza - ideato da Bram Stocker nel suo celebre romanzo del 1897 - ma la sua rivisitazione è stata poi definitivamente accantonata dalla Blumhouse Productions, interessata a produrre horror più contemporanei, in grado di dare origine a prolifici franchise. La versione di Zhao è stata descritta, sin dall'inizio, come un adattamento moderno del mito di Dracula, raccontata attraverso una commistione di generi, fra cui il western e lo sci-fi. I temi trattati dovrebbero essere quelli cari alla produzione della regista: la rappresentazione della vita ai margini della società e l'esplorazione del "diverso da sé". La regista, divenuta famosa per progetti indipendenti, sarebbe quindi pronta a dare finalmente vita ad un progetto ad alto budget, dopo aver già diretto il cinecomic Marvel Eternals - di cui si vociferava da anni di un sequel. Per la prossima stagione cinematografia è poi atteso anche Nosferatu, rivisitazione del cult di Murnau ad opera di Robert Eggers, che vanta la partecipazione di un cast all star - Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor Johnson e Nicholas Hoult. Per quanto riguarda Dracula di Chloè Zhao, non resta invece che attendere ulteriori aggiornamenti.