Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film

Chiude purtroppo il sipario con Downton Abbey: Il Gran Finale, su una delle creazioni artistiche più amate dal pubblico. Un'asta benefica di Bonhams, per tutte le tasche, permette di portarsi dietro un ricordino fisico.

Le cose belle, ahimè, finiscono prima o poi, purtroppo spesso più velocemente di quelle brutte. Con Downton Abbey: Il Gran finale, terzo film che conclude le avventure della famiglia Crawley, iniziate con la serie tv quindici anni fa, diremo addio per sempre l'11 settembre a una serie di personaggi talmente ben scritti e recitati da sembrarci veri. E saluteremo anche la fastosa residenza del titolo, con la speranza magari di andarla a visitare di persona in un più fortunato futuro. Un altro segnale della fine di un'epoca è l'asta online di Bonhams, che dal 18 agosto al 16 settembre offre al miglior offerente i bellissimi abiti indossati dalle attrici nella serie e nei film, ma anche oggetti d'epoca, mobili autentici del periodo e altri di scena creati appositamente. E ce n'è per tutte le tasche, anche perché il ricavato andrà in beneficenza, per la precisione alla onlus "Together for Short Lives", che si occupa di bambini affetti da serie patologie. Ma vediamo quali sono gli highlight della collezione, cosa ci piacerebbe avere e cosa più modestamente potremmo forse permetterci se fossimo dei collezionisti.

L'asta di Downton Abbey: dai pezzi più pregiati a quelli meno cari

La cosa che colpisce maggiormente nell'asta dei cimeli di Downton Abbey da Bonhams, è la stessa che ha colpito i fan della serie e dei film: la quantità di pregiati pezzi d'epoca acquistati o riprodotti appositamente, per cui ogni dettaglio arricchisce la sensazione di immergersi nei primi decenni del Novecento. E parliamo proprio di tutto: mobili, attrezzi da cucina, abiti, automobili... gli scenografi e gli attrezzisti hanno ricreato in ogni minimo particolare il periodo in cui si svolge la storia, tanto da creare una sorta di capsula del tempo. L'unico paragone che ci viene da fare, per maniacalità della ricostruzione, è quello con Luchino Visconti. Tra gli oggetto all'asta, chi non vorrebbe possedere uno degli splendidi abiti indossati in varie occasioni da Lady Cora, Lady Edith, Lady Mary, Lady Sybill o dalla contessa di Grantham, la grandissima Maggie Smith? Ora è possibile farlo, con prezzi non proibitivi. Se ad esempio vi volete sposare con l'abito indossato da Lady Mary per le sue nozze, potete aggiudicarvelo per una cifra che va tra le 3000 e le 5000 sterline: al momento la migliore offerta è di 3400. Ma se siete più ambiziosi e volete arrivare in auto, per la precisione nella splendida Sunbeam 20/60hp Saloon del 1925, se potete permettervelo, ci si aspetta di aggiudicarla ad una cifra che va tra le 29.000 e le 40.000 sterline. Ma ci sono anche oggetti assai meno costosi, mobili da cucina che possono andar via per 200 o 300 sterline, così come oggetti di arredo, quadri, accessori indossati dai protagonisti della serie. Se volete togliervi lo sfizio di sfogliare il catalogo, lo trovate qua: https://www.bonhams.com/auction/31605/downton-abbey-the-auction/ e magari se siete fan accaniti e avete un po' di soldi da parte potete fare la vostra offerta. Noi ci accontentiamo di ammirarli per l'ultima volta nel terzo film di Downton Abbey.