Dostoevskij: ecco il trailer ufficiale della serie dei fratelli D'Innocenzo in arrivo al cinema

Dall'11 al 17 luglio, divisa in due parti, arriva la sua, formidabile serie firmata dai registi di La terra dell'abbastanza e Favolacce. Ecco il trailer di Dostoevskij.

Presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Dostoevskij è la nuova, straordinaria opera firmata da Damiano e Fabio D'Innocenzo, i registi di film come La terra dell'abbastanza e Favolacce.

Tecnicamente Dostoevskij è una serie. Una serie Sky Original in sei episodi che si vedranno su Sky e su NOW in autunno. Ma, allo stesso tempo, Dostoevskij si può pensare come un film: e difatti, dall'11 al 17 giugno si potrà vedere nelle sale di tutta Italia, divisa in due parti, battezzati Atto I e Atto II.

L'uscita coincide con l'iniziativa CinemaRevolution che abbassa a 3,5 euro il prezzo dei biglietti cinematografici, il che vuol dire che Atto I e Atto II si potranno vedere al prezzo di 7 euro, come un normale film in un normale momento di programmazione.

Per i cinefili più hardocore, Vision Distribution, che porta l'opera dei D'Innocenzo in sala, dando così la possibilità di godere del 16mm in cui è stata girata, ha anche previsto la possibilità di poter godere dei due atti di Dovstoevskij in una unica soluzione, con solo una piccola pausa nel mezzo.

Come abbiamo cercato di raccontarvi nella nostra recensione quando abbiamo visto il lavoro dei D'Innocenzo alla Berlinale, Dovstoevskij è un oggetto narrativo e cinematografico di straordinarie potenza e intensità, che racconta una vicenda di rara cupezza ma capace di cogliere qualcosa di perversamente affascinante e dolorosamente umano: la conferma un talento unico, radicale, controverso, lontanissimo da ogni banalità, ogni semplificazione, ogni conciliazione.

Questo è il trailer ufficiale di Dostoevskij:





In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.



Dostoevskij è una serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica

Con Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni