Dopo Biancaneve, Disney ferma il live action di Rapunzel

Secondo quanto riferito, Disney avrebbe messo in pausa il prossimo live action dedicato a Rapunzel sulla scia dei risultati deludenti di Biancaneve al botteghino.

Brutte notizie per Rapunzel. La principessa dalla lunghissima chioma dorata dovrà attendere ancora un po’ per la realizzazione del suo progetto live action e il motivo sarebbe collegato a Biancaneve. Il recente live action approdato al cinema a marzo 2025 con protagonista Rachel Zegler non avrebbe brillato al botteghino, così come agli occhi della critica e non ha aiutato il ciclone di polemiche che l’ha travolto ancor prima del suo lancio in sala. Fatto sta che, probabilmente a causa di Biancaneve, anche il live action di Rapunzel è stato messo in pausa.

Rapunzel, il live action Disney è stato messo in pausa: “colpa” di Biancaneve?

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Disney avrebbe rivalutato i suoi piani d’azione dopo la delusione di Biancaneve. Diverse le criticità evidenziate dai fan, dalla realizzazione in CGI dei nani protagonisti ai commenti di Rachel Zegler in merito alla storia d’amore del film d’animazione. E pare che dopo Biancaneve Disney si prenderà una pausa dai progetti live action dedicati alle sue principesse. La prossima in linea d’azione era proprio Rapunzel, ma il progetto non sarebbe più in fase di sviluppo. Michael Gracey avrebbe dovuto dirigere il film, con una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson. È bene precisare che nel report condiviso non è stato dichiarato esplicitamente che Rapunzel sia stato fermato a causa dei risultati di Biancaneve, ma unire i puntini in questo caso potrebbe essere semplice.

Il live action di Biancaneve è stato realizzato con un budget di 270 milioni di dollari e ad oggi ha incassato 145 milioni in tutto il mondo. In merito al progetto di Rapunzel, non è chiaro se andrà avanti o se sarà oggetto di una rivisitazione creativa. Oltre alla principessa dalla chioma lunghissima, Disney ha in cantiere altri progetti live action tra cui l’imminente Lilo & Stitch e il prossimo Oceania in arrivo per l’estate 2026.