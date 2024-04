Donnie Darko: torna nei cinema italiani il leggendario cult movie di Richard Kelly con Jake Gyllenhaal

News Cinema

Paradossi temporali, conigli giganti che annunciano l'apocalisse, gli anni Ottanta che non muoiono mai e la loro musica: a gettare le basi di un'estetica oramai fin troppo sfruttata, fu questo film davvero unico e indimenticabile.

Era l'alba del nuovo Millennio, già funestata dal fumo proveniente dall'impatto degli aerei e dal crollo delle Torri Gemelle, e i cinefili di tutto il mondo impazzivano, col cervello che andava in pappa di fronte alla struttura mind-bending del film e della sua storia, di fronte a Donnie Darko, istantaneo cult movie partorito dalla mente di un ragazzino della Virginia, trapiantato a Los Angeles, di nome Richard Kelly.

Tutto incentrato su misteriosi paradossi temporali, ammantato da un senso diffuso di apocalisse, Donnie Darko era ambientato alla fine di quegli anni Ottanta che paiono non morire mai, compresa la loro musica, e vedeva un giovanissimo Jake Gyllenhall, allora semisconociuto, nei panni del personaggio che dà il titolo al film, un adolescente introverso e problematico che inizia a essere perseguitato dalla visione di un inquietante coniglio di un metro e ottanta che continua a annunciargli la fine del mondo. Nel cast, assieme a Gyllenhaal, sua sorella Maggie, ma anche Jena Malone, Drew Barrymore (che fu anche produttrice), il compianto Patrick Swayze, Mary McDonnell, James Duvall e Noah Wyle.

Il successo crescente ottenuto da Donnie Darko, che negli USA debuttò nell'ottobre 2001, spinse alla realizzazione di una Director's Cut del film che venne presentata anche al Festival di Venezia del 2004 in una proiezione di mezzanotte rimasta leggendaria. È proprio la versione Director's Cut di Donnie Darko che tornerà al cinema in una versione restaurata in 2K il 3, 4 e 5 giugno prossimi, regalando agli amanti del genere un’occasione imperdibile per immergersi nella sua dimensione unica ed enigmatica.

Donnie Darko ha segnato intere generazioni di spettatori ed è diventato un autentico oggetto di culto nel corso degli anni. Il film ha rappresentato a tutti gli effetti un precursore del cinema e della serialità che negli ultimi due decenni si sono mossi tra scienza e metafisica e continua ancora oggi a suscitare diverse interpretazioni e dibattiti. Mescolando elementi di thriller psicologico, fantascienza e dramma adolescenziale, il film trasporta il pubblico alla fine degli anni '80 e segue le vicende di Donnie, giovane problematico che inizia a essere tormentato da strane visioni e che, scampato per miracolo ad un incidente misterioso, in preda ad un attacco di sonnambulismo incontra il coniglio Frank, il quale gli predice la fine del mondo.