Donnie Darko: il cult con Jake Gyllenhaal torna al cinema in versione Director's Cut restaurata in 4k

News Cinema

Il cult della fantascienza con protagonista Jake Gyllenhaal torna al cinema in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita italiana. Donnie Darko sarà presto nei cinema in una nuova e imperdibile versione Director’s Cut restaurata in 4K: ecco le date.

Si avvicina un importante traguardo per il film Donnie Darko: vale a dire, il ventesimo anniversario dell'uscita italiana. Il film, che ha segnato l'esordio di Richard Kelly dietro la macchina da presa, è del 2001, ma è arrivato nelle sale del Bel Paese soltanto nel 2004. Per celebrare l'occasione speciale, il sorprendente lungometraggio con Jake Gyllenhaal ritorna al cinema in una nuova ed imperdibile versione Director’s Cut restaurata in 4K.

Quando sarà possibile rivedere sul grande schermo il suggestivo thriller fantascientifico? Donnie Darko, distribuito da Notorious Pictures, sarà disponibile in sala il 3, 4 e 5 giugno, regalando agli amanti del genere un’occasione imperdibile per immergersi nella sua dimensione unica ed enigmatica. Per il pubblico del COMICON di Napoli, il restauro del Director’s Cut di Donnie Darko verrà presentato in anteprima il 25 aprile (in versione 2k).

Donnie Darko: The Director's Cut include venti minuti di riprese extra e una colonna sonora rivisitata. Questa versione si è mostrata per la prima volta il 29 maggio 2004 al Seattle International Film Festival. I biglietti andarono esauriti nel giro di 24 ore, incassando quasi 33.000 dollari in cinque giorni.

La trama è nota a tutti. Siamo alla fine degli Anni Ottanta e Donnie, giovane problematico tormentato da strane visioni, incontra il coniglio Frank che gli predice la fine del mondo. Malgrado, ad oggi, il film sia a tutti gli effetti un cult, all'epoca del debutto incassò appena 517.375 dollari. Allo scarso successo contribuì non poco la data di uscita, sei settimane dopo gli attentati dell'11 settembre. Nel trailer di Donnie Darko si vede chiaramente un incidente aereo, il che ha certamente influito sull'accoglienza della pellicola. Dopo le ristampe, tuttavia, ha incassato 7,6 milioni di dollari in tutto il mondo, riscuotendo finalmente il, meritato successo.

Curiosità: le riprese di Donnie Darko si svolsero nell'arco di ventotto giorni che, casualmente, sono gli stessi in cui si sviluppa la storia narrata.

Donnie Darko: trama, cast e trailer del thriller cult con Jake Gyllenhaal

La notte del 2 ottobre 1988 il motore di un aereo in avaria precipita sulla casa della famiglia Darko. Il figlio Donnie (Jake Gyllenhaal), un liceale introverso e ossessionato dai grandi quesiti della vita, incredibilmente ne esce illeso. Come ha fatto? Il ragazzo, sonnambulo, ha seguito un bizzarro personaggio travestito da coniglio e si è risvegliato in un campo da football. Sul suo braccio, una misteriosa scritta annuncia che alla fine del mondo mancano 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Da quel momento, al fianco di Donnie ci sarà l'inquietante amico immaginario Frank, che inizierà ad esercitare un pericoloso controllo sulla realtà del protagonista.

Nel cast di Donnie Darko ci sono Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle. Il film ha rappresentato a tutti gli effetti un precursore del cinema e della serialità che, negli ultimi due decenni, si sono mossi tra scienza e metafisica. Ancora oggi, si dibatte su quale sia la sua corretta interpretazione, dal momento che il regista non ne ha mai approvata ufficialmente nessuna.