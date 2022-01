Don't Look Up: il numero di tel che appare nel film esiste, ma risponde una linea erotica per single

News Cinema

In una scena del film satirico di Netflix appare un numero di telefono per chiedere informazioni sulla cometa e placare la propria ansia. Il numero è reale, ma chiamandolo risponde una linea erotica per incontrare "hot singles in your area".

Il livello satirico di Don't Look Up non si limita a restare entro i confini dei titoli di testa e di quelli di coda. Il film di Adam McKay, che al momento è il terzo titolo più visto di sempre di Netflix dopo Bird Box e Red Notice, offre uno visione poco edificante della nostra società attuale e su come si comporterebbe di fronte a una pessima notizia, come quella dell'imminente catastrofe a causa dell'impatto da la Terra una gigantesca cometa. Siamo nell'ambito della commedia nera e tra una battuta e l'altra, il messaggio che la storia vuole dare è quello di correre ai ripari e intervenire per porre rimedio alla crisi climatica del nostro tempo. Ma, appunto, tra una gag e l'altra, la voglia di scherzare degli autori è andata ben oltre lo la visione del film sullo schermo televisivo.

Don't Look Up, a circa metà della sua durata, mostra una scena in cui il professor Randall, interpretato da Leonardo DiCaprio, appare in uno spot televisivo per conto della fittizia società tecnologica Bash (che ha regalato sim card a tutti) recitando queste parole: "Milioni di voi stanno avendo gli stessi dubbi riguardo all'imminente arrivo della cometa. La cellulari Bash, coadiuvata dal Governo degli Stati Uniti d'America ha creato una linea per voi, un numero gratuito per rispondere a tutti i vostri dubbi. E chi può dirlo, magari è solo un'ipotesi, ma uno dei nostri scienziati potrebbe essere quell'amico su cui tutti vorremmo contare in certi momenti".

I numeri di telefono che vediamo nei film nel 99,9% dei casi non sono reali, ma qualcuno ha preso in mano il suo smartphone e ha digitato il numero che appare nell'annuncio scoprendo che all'altro capo lo squillo c'era eccome. Si tratta di un equivalente del nostro numero verde, ma invece di un supporto per placare l'ansia della cometa, la "serenità offerta" dal servizio è quella di una hot line di incontri per single nella propria area di residenza. A quel numero risponde una voce femminile che dice "Benvenuti sulla linea più calda d'America, Ragazzi, donne bollenti aspettano di parlarvi, premete il tasto 1. Ragazze, per parlare con interessanti ed eccitanti ragazzi liberi, premete 2 per connettervi gratuitamente ora".

