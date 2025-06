Dogville torna in sala: ecco cinque film in streaming della protagonista Nicole Kidman

News Cinema

L'attrice premio Oscar risplende nel film ipnotico diretto da Lars von Trier più di vent'anni fa. Vi proponiamo cinque film in streaming tra i più riusciti della sua carriera.

A distanza di più di vent’anni dalla sua uscita, Dogville di Lars Von Trier torna nelle sale italiane per pochi giorni, e noi vi consigliamo caldamente di andarlo a vedere per ricordare che autore potente e personale fosse il suo regista. A lui avremmo voluto dedicare i nostri cinque film in streaming giornalieri, ma dato che quasi tutti i suoi migliori lavori non sono disponibili nelle piattaforme nostrane (e chi chiediamo tristemente il perché…) abbiamo ripiegato sulla magnetica protagonista di Dogville, ovvero Nicole Kidman. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Nicole Kidman, protagonista di Dogville

Eyes Wide Shut

The Others

The Hours

L’inganno

The Northman

Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut: il trailer del film

Non potevamo che cominciare con l’ultimo, ipnotico lungometraggio diretto da Stanley Kubrick. Nicole Kidman sovrasta un comunque notevole Tom Cruise e fa di Eyes Wide Shut un viaggio dentro il subconscio ambiguo ed erotico di una coppia della New York più benestante. Film epocale, maestoso nella visione, conturbante nei sottotesti. Difficilmente la Kidman avrebbe potuto esprimere con maggiore efficacia le proprie doti prima di attrice e in seconda battuta di star. Il film che l’ha resa oggetto di venerazione per i cinefili. Opera di passaggio per chiunque l’abbia interpretata o vi abbia lavorato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

The Others (2001)

Uno dei migliori horror del nuovo millennio di cinema americano è l’ennesimo adattamento di Giro di vite di Henry James, e forse a conti fatti anche il migliore. Alejandro Amenabar sfrutta al meglio la classica unità di luogo per costruire un thriller soprannaturale che spessissimo si trasforma in dramma umano. Tutto funziona a meraviglia in The Others e la Kidman è semplicemente perfetta. I due giovani attori la assecondano al meglio, e poi Christopher Eccleston e Fionnula Flanagan sono davvero efficaci. Un film che si apre con una scena terrificante e si chiude con gli spettatori che hanno i lacrimoni. Enorme successo di pubblico e critica, presentato al Festival di Venezia. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video..

The Hours (2002)

Anche se molti hanno storto il naso, l’Oscar alla Kidman per The Hours a nostro avviso è assolutamente meritato. La sua prova è vibrante di dolore sopito, controllata eppure devastante, i duetti con un bravissimo Stephen Dillane da togliere il respiro. Stephen Daldry dirige The Hours come meglio non si potrebbe, regalando altre grandi performance a Meryl Streep, Ed Harris, Julianne Moore, Allison Janney, Toni Collette. Insomma, cast straordinario per un melodramma davvero magnificamente orchestrato. E le musiche di Philip Glass condiscono il tutto a meraviglia. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’inganno (2017)

L'Inganno: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il nuovo adattamento dopo il mitico La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel con Clint Eastwood a noi ha convinto,e parecchio. La Kidman come matriarca è melliflua e a tratti raggelante, il resto del cast al femminile funziona molto bene, Colin Farrell come protagonista amschile possiede la giusta ambiguità. Insomma, L’inganno di Sofia Coppola avrebbe meritato maggiore applauso da parte della critica e successo presso gli spettatori. Il finale cambia rispetto al primo lungometraggio, e forse addirittura in meglio. Titolo da rivalutare, non fosse altro per le prove degli attori davvero convincenti. Disponibile su Rakuten TV, Google Amazon Prime Video.

The Northman (2022)

The Northman: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per una volta tanto al Kidman si concede un ruolo negativo in un film visivamente pazzesco, un’epopea che ribolle sangue e violenza in maniera tanto ostentata quanto stilizzata. Robert Eggers lascia esplodere il suo talento non sottile in The Northman, che vede protagonista un testosteronico Alexander Skarsgård e a supporto Claes Bang, Ethan Hawke, il fido Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy. Alcune sequenze sono portentose, il risultato finale piuttosto compatto, anche se qualcosina manca per renderlo un film completamente riuscito. ma senz’altro molto interessante. Merita una visione non preconcetta, il cinema di Eggers si sta comunque evolvendo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.