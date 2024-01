Dog Man, una data d'uscita per il cartoon DreamWorks dai libri di Dav Pilkey

News Cinema

C'è una data d'uscita per il film di animazione DreamWorks tratto dalla serie di libri illustrati umoristici "Dog Man" di Dav Pilkey, l'autore dell'eroico Capitan Mutanda!

Sono editi in italiano da Piemme e sono amatissimi da grandi e piccoli: i libri illustrati della serie "Dog Man" di Dav Pilkey vendono benissimo in tutto il mondo, si parla di 60 milioni di copie e ben 45 traduzioni, per cui tre anni fa non ci stupì l'annuncio di un cartoon targato DreamWorks Animation che li portasse al cinema in forma animata. La Universal, partner della DWA, ne ha finalmente oggi annunciato la data d'uscita. Pronti a indagare senza farvi scoraggiare da nulla?

Arriva il film animato di Dog Man dalla DreamWorks, ecco la data ufficiale