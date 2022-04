Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un poster con cinque diversi Strange!

News Cinema

La Marvel ha rivelato un nuovo poster per Doctor Strange nel Multiverso della Follia... e c'è di tutto! Stiamo pur sempre parlando del multiverso...

Il 4 maggio si abbatterà come un ciclone sugli appassionati Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, per la regia di un ritrovato Sam Raimi: oggi vi mostriamo il "final poster" del film, un'affollata festa per gli occhi, una promessa della... follia alla quale ci troveremo di fronte.





Cinque diversi Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, stando al poster