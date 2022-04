Doctor Strange 2, perché il Multiverso funziona, secondo lo sceneggiatore

News Cinema

Il Multiverso è solo un escamotage narrativo o ha una forza emotiva potente? Risponde Michael Waldron, sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (nonché di Loki).

Mentre attendiamo Doctor Strange nel Multiverso della Follia al cinema dal 4 maggio, il tema del Multiverso è come sempre al centro delle discussioni dei fan del Marvel Cinematic Universe, specialmente dopo Spider-Man No Way Home. Lo sceneggiatore di Doctor Strange 2, Michael Waldron, già autore su Disney+ della serie Loki, ha le sue idee sul perché sia un argomento molto utile non solo a livello meccanico, per ravvivare il plot, ma anche dal punto di vista puramente emotivo. Leggi anche Doctor Strange 2, per Sam Raimi mantiene la sua anima horror

L'importanza del Multiverso in Doctor Strange 2 e nel Marvel Cinematic Universe

In un'intervista con SFX Magazine, Michael Waldron, creatore della serie Loki nonché sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha spiegato perché secondo lui il Multiverso sia un elemento narrativo molto prezioso. Non si tratta soltanto di stupire e spiazzare, ma le infinite possibilità che apre aiutano ad approfondire meglio le psicologie dei personaggi. Waldron dice:

Col Multiverso c'è la possibilità di mettere i personaggi di fronti a letterali "What if?", con versioni alternative di se stessi o di altri nelle loro vite. È un modo interessante di porre i personaggi davanti a uno specchio. [...] Ti permette di cesellare il nucleo emotivo della storia. Il Multiverso non è un semplice MacGuffin, stile: "Okay, ora in questo film giochiamo con questa roba kitsch". Se ti trovi davanti a realtà alternative, con versioni alternative di te stesso, quello diventa il fulcro emotivo: esplori chi potresti essere se avessi compiuto scelte diverse, giuste o sbagliate. È roba complessa, a livello emotivo, ed è proprio per questo che è così entusiasmante e bello per il nostro cast di attori tanto dotati per il dramma.