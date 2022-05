Doctor Strange 2, un saluto di Clea dal backstage! [SPOILER]

News Cinema

Avete già visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia? In quel caso, accoglierete questo ironico saluto social di Charlize Theron dal backstage del film di Sam Raimi.

Mentre scriviamo, qui in Italia Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha raggiunto quota 9.228.000 euro al boxoffice, incassandone 438.000 persino di lunedì: nel fenomeno puntualmente confermato del Marvel Cinematic Universe, come saprete se avete visto il film, nei titoli di coda compare una futura protagonista della saga, Clea, interpretata da Charlize Theron. L'attrice ha voluto su Twitter salutare così ufficialmente i fan, dopo la sorpresa: "Vi presento Clea". E davanti al suo sguardo sembra in effetti che non ci sia bisogno di molto altro... Leggi anche Doctor Strange 2, Tom Cruise poteva essere Iron Man?

Clea di Charlize Theron, la sorpresa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia