Doctor Strange 2, per Sam Raimi mantiene la sua anima horror

News Cinema

Manca meno di un mese all'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e Sam Raimi insiste: l'anima horror di cui parlò anche Elizabeth Olsen c'è ancora. Il regista racconta anche quanti film abbia visto del Marvel Cinematic Universe...

Manca pochissimo all'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei nostri cinema dal 4 maggio. Qualcuno ricorderà che Elizabeth Olsen alias Scarlet Witch (ex Wanda) aveva rivelato come, a suo parere, nel film di Sam Raimi ci fosse una componente piuttosto forte di horror. Era un'affermazione piuttosto spiazzante nel contesto del Marvel Cinematic Universe, di filiazione Disney, ma ora è tornato sul concetto lo stesso Raimi in un'intervista con Fandango. Leggi anche Doctor Strange 2 è il film più pauroso della Marvel, parola di Elizabeth Olsen

Sam Raimi, l'horror in Doctor Strange 2 e il suo rapporto col Marvel Cinematic Universe

Sam Raimi, subentrando a Scott Derrickson nella regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, torna nel mondo Marvel, anche se tecnicamente finora non aveva mai dato un contributo al Marvel Cinematic Universe vero e proprio. Nonostante il regista di La casa sia stato uno degli iniziatori del fenomeno cinecomic con i suoi Spider-Man interpretati da Tobey Maguire negli anni Duemila, è la prima volta che Raimi rimette piede in una Hollywood che ormai si è votata al genere. Ma che rapporto ha con l'MCU?

Avevo visto Iron Man, il primo Avengers, Black Panther e Doctor Strange, poi clip degli altri film. Hanno fatto 28 film, ne avrò visti sul serio tipo quattro o cinque, perciò non posso dire di avere un'enorme familiarità.

Un tipo di dichiarazione che solo un regista rinomato e veterano come Sam Raimi può permettersi, senza temere ritorsioni dai vertici Marvel e Disney! Detto questo, con le radici nell'horror che lo caratterizzano, Sam ha specificato che questa venatura era in Doctor Strange 2 indipendentemente da lui, e di certo non ha visto necessità di allontanarsene, anzi:

Anche dopo che Scott aveva lasciato il progetto per divergenze creative, l'idea è rimasta quella, creare il primo film Marvel che avesse un elemento horror, quindi mi sono attenuto alle intenzioni originali. [...] È spettrale in alcuni casi, spaventoso in altri. Non puoi mai sapere cosa trovi nel multiverso, dove regnano suspense e cupezza. È un modo per solleticare le paure del pubblico.