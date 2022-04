Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia, un nuovo spettacolare trailer per l'apertura delle prevendite

News Cinema

Nel giorno in cui si sono aperte le prevendite dei biglietti, è arrivato un nuovo promo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: mentre ci prepariamo alla visione e all'evento, scopriamo anche quanto dura il film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch.

Nel giorno in cui si sono aperte le prevendite dei biglietti, è arrivato un nuovo promo trailer intitolato "Dream" (sogno) di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (in uscita nei cinema italiani il 4 maggio), secondo assolo del personaggio Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch e diretto da Sam Raimi. Contestualmente, è stata rivelata anche la durata di questo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe... ed è in un certo senso una notizia sorprendente.



Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia, quanto dura il film con Benedict Cumberbatch

Stando ai listini delle programmazioni cinematografiche, in previsione delle prevendite americane in partenza oggi, Doctor Strange nel Multiverso della Follia dura due ore sei minuti. Può non sembrare una notizia così fondamentale, ma nel mondo della Hollywood attuale è una durata sorprendentemente moderata: basti pensare alla recente abitudine di tutti i blockbuster (compreso l'imminente Jurassic World: Il dominio) di viaggiare ormai quasi di prassi sulle due ore e mezza, quando non abbracciano le tre ore come The Batman. Invece Doctor Strange 2, pur annunciandosi epico e pieno di sorprese, si accontenta di una relativa stringatezza, perché era dai 124 minuti di Captain Marvel nel 2019 che un film così atteso marveliano non si allargava nella durata. Sarà giudicato lo stesso un evento? Ci auguriamo di sì.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.