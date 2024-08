Divano di Famiglia: una clip in anteprima esclusiva del film con Ewan McGregor ed Ellen Burstyn

News Cinema

Arriverà al cinema il 29 agosto con Academy Two il film Divano di famiglia, con Ellen Burtyn nel ruolo della madre, e Ewan McGregor, Rhys Ifans, Lara Flynn Boyle, Taylor Russel e F. Murray Abraham. Vi presentiamo la mamma in questa scena in esclusiva anteprima.

Niclas Larsson è un attore e regista svedese. Il 29 agosto con Academy Two arriverà al cinema Divano di famiglia, suo debutto nel lungometraggio, tratto da un romanzo del connazionale Jerker Vidborg, "Mamma I Soffa". I protagonisti di questa tragicommedia famigliare sono però volti noti del cinema europeo ed americano: Ellen Burstyn, la grande attrice 91enne, interpreta la madre, mentre i figli hanno il volto del britannico Ewan McGregor, del gallese Rhys Ifans e dell'americana Lara Flynn Boyle, l'indimenticabile Donna di Twin Peaks (anche se qua farete fatica a riconoscerla). Due ruoli importanti sono ricoperti da Taylor Russell e da F. Murray Abraham, che con il loro talento ci conducono all'interno di una storia di rapporti famigliari in cui molti di noi, se non tutti, potranno riconoscersi. Per prepararvi alla visione vi offriamo in anteprima una clip in cui facciamo la conoscenza del personaggio di Mamma, che dà il via alla storia con un comportamento inspiegabile, mentre i figli cercano di capire il da farsi.



Divano di Famiglia: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Divano di famiglia: la trama e il trailer italiano del film