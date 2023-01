Distretto 13 - Le brigate della morte: il trailer del restauro in 4K del film di John Carpenter

News Cinema

In questi giorni questo maestro mai abbastanza celebrato del cinema contemporaneo ha compiuto 75 anni. E per festeggiarlo ulteriormente ecco il trailer della versione restaurata di uno dei suoi film più celebri e amati, Distretto 13, che è anche disponibile in streaming su Prime Video.

John Carpenter ci manca tantissimo. Il suo ultimo film, The Ward, risale al 2010. Da allora questo mai abbastanza celebrato maestro del cinema americano e mondiale, autore di innumerevoli cult movie, si tiene lontano dai set, preferendo dedicarsi ai videogiochi, alle conferenze e alle interviste, a comporre musica e a qualche produzione esecutiva (oltre che a incassare lauti assegni per tanti remake dei suoi film). Meglio questo, lascia intendere Carpenter, tutt'ora fiero sostenitore di un'ideologia cinematografica e politica altrove svenduta per poco, che fare film a condizioni non soddisfacenti, e con la necessità di venire a patti con produzioni che vedono il cinema come un prolungamento del marketing e non viceversa.

In questi giorni John Carpenter ha compiuto 75 anni, e gli appassionati di cinema lo hanno celebrato in ogni modo: come coda lunga di questi festeggiamenti, ecco apparire online il trailer nella versione restaurata in 4K di uno dei suoi primi, grandi successi, il film che ha anticipato molti dei temi e delle figure del suo cinema successivo: Distretto 13 - Le brigate della morte.

Chiaramente ispirato al capolavoro western di Howard Hawks, Un dollaro d'onore, Distretto 13 racconta una storia cupa e claustrofobica, quella di un gruppo di persone, poliziotti e non, asserragliati in una stazione di polizia di un pericoloso sobborgo di Los Angeles che sta per essere chiusa, e impegnati a fronteggiare l'attacco di una gang che vuole vendicare col sangue l'uccisione di alcuni suoi membri per mano della polizia.

Film leggendario, girato con un budget di soli 100mila dollari e in appena ventiquattro giorni, scritto dallo stesso Carpenter, Distretto 13 - che è disponibile in streaming su Prime Video: correte a vederlo o rivederlo - si incentra su un tema, quello dell'assedio, tipicamente carpenteriamo, racconta di un male e un pericolo senza volto e ha nel personaggio di Napoleone Wilson, un criminale condannato a morte e detenuto nel distretto, che avrà un ruolo fondamentale nella difesa e nella sopravvivenza di chi è messo sotto assedio come lui, il prototipo di quegli antieroi che nel cinema del regista torneranno spesso e volentieri, e di cui lo Jena Plissken di 1997: Fuga da New York è l'espressione più nota.

Omaggiato da gente come Robert Rodriguez in Dal tramonto all'alba e Edgar Wright in La notte dei morti dementi, Distretto 13 ha anche avuto nel 2005 un remake sorprendentemente valido, Assault on Precinct 13, diretto da Jean-François Richet e interpretato da Ethan Hawke e Laurence Fishburne.

Ma ora, ecco il trailer di Distretto 13 - Le brigate della morte in versione restaurata in 4K: