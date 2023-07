Disney, stop alle edizioni digitali fisiche dei film in Australia: fine di Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd

News Cinema

La Disney ha deciso di interrompere in Australia la pubblicazione delle edizioni fisiche digitali dei suoi film in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd. L'ultimo sarà Guardiani della Galassia Vol. 3. Una decisione che fa un po' paura, anche se non riguarda il resto del mondo. Per ora?

La notizia fa tremare forse non solo i collezionisti: come riporta Collider, la Disney ha deciso di non produrre più Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd per il mercato australiano, chiudendo la distribuzione dopo l'uscita dell'edizione fisica di Guardiani della Galassia Vol. 3. D'accordo, riguarda l'Australia e non il resto del mondo, non l'Italia. Ma non stupisce che il campanello d'allarme sia suonato ovunque...

La Disney interrompe le edizioni fisiche dei suoi film in Australia... e dopo?

Certamente la decisione della Disney di interrompere la distribuzione di Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd in Australia sarà stata dettata da esigenze ecomomiche, e da un mercato evidentemente lì poco remunerativo. Sappiamo però tutti che il mondo delle edizioni fisiche digitali ha subito un duro colpo in tutto il mondo dall'esplosione dello streaming, e con le major che gestiscono direttamente piattaforme come Disney+, MAX, Paramount+, Peacock e via discorrendo, dirottare gli utenti verso quegli abbonamenti apparirà più pratico e meno dispendioso. Il problema è che a lungo andare potrebbe non convenire agli utenti stessi e agli appassionati: se da un lato infatti è anche normale che si tenda ormai ad appoggiarsi allo streaming, per comodità e spazio in casa, dall'altro le piattaforme sono soggette a repentine cancellazioni della loro offerta, o a periodi di sfruttamento a tempo di un film o di una serie. In altre parole, si ottiene la comodità, si perde in controllo e preservazione delle opere. Idealmente le due forme dovrebbero coesistere, per non far sparire dall'accessibilità film o serie tv, per le quali in un preciso momento una major non ritenga conveniente pagare i diritti legati alla loro presenza su piattaforme streaming (di recente per esempio serie come Willow e un film come Crater sono stati rimossi da Disney+). Senza via d'uscita di Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, un'opera vivrà solo - e non è bello scriverlo ma è la realtà - nell'ambito della pirateria.

È in corso un cambiamento epocale ed è imperativo capire cosa comporti.