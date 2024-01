Red, Soul e Luca al cinema: Disney Pixar svela le date italiane

News Cinema

Disney Pixar riporta Red, Soul e Luca in scena, ma questa volta al cinema: annunciate le date dell'uscita italiana.

Red, Soul e Luca arrivano al cinema e finalmente conosciamo la data ufficiale italiana. Film d’animazione Disney Pixar, sono stati tutti e tre distribuiti in streaming sulla piattaforma di Disney+ ma potranno raggiungere le sale nel corso del 2024 permettendo al pubblico di vivere un’esperienza diversa com’era stata pensata in origine. Causa pandemia, molte delle uscite previste sul grande schermo sono state riadattate a quello più piccolo e anche Pixar ha dovuto comportarsi di conseguenza, introducendo storie come Red, Luca e Soul in streaming. I tre lungometraggi animati, però, avranno modo di coinvolgere nuovamente il pubblico, questa volta al cinema e anche in Italia. A quando?





Red, Soul e Luca arrivano finalmente al cinema: svelate le date italiane

Disney Pixar partirà proprio con Red, l’ultimo in ordine cronologico ad essere stato distribuito in streaming su Disney+ nel corso del 2022 e che potrà finalmente raccontare sul grande schermo la storia di Mei Lee. Tredicenne maldestra, si trasforma in un gigantesco panda rosso ogni volta che si lascia sopraffare dalle emozioni. Riuscirà a nasconderlo a sua madre? Candidato agli Oscar come miglior film d’animazione, sarà disponibile in sala a partire dal 7 marzo 2024. Disney ha anticipato che ad accompagnare ogni film d’animazione ci sarà, come da tradizione, un cortometraggio. Nel caso di Red, Pixar Animation Studios mostrerà Kitbull, diretto da Rosana Sullivan che mostra un improbabile legame sbocciato tra un gattino randagio e un pitbull.

Soul, vincitore di un premio Oscar come miglior film d’animazione e uscito in streaming nel 2020 in piena pandemia, invece arriverà in sala l’11 aprile 2024. Il protagonista è Joe Gardner, insegnante di musica che cade accidentalmente in un tombino aperto di New York passando a miglior vita, o meglio precipitando nell’Ante-Mondo dove le nuove anime sviluppano personalità ed interessi. Ma Joe non si arrende alla morte e troverà un modo per tornare alla sua vita. Il cortometraggio che precederà il film si intitola La Tana, con protagonista una giovane coniglietta determinata più che mai a scavare la tana dei suoi sogni.

Infine ultimo appuntamento è fissato per il 25 aprile 2024 con Luca, la cui ambientazione è rigorosamente italiana. Diretto da Enrico Casarosa, racconta di un’amicizia speciale tra Alberto, un essere umano, e Luca, un mostro marino. A precedere il film è il cortometraggio Pennuti spennati diretto e scritto da Ralph Eggleston.