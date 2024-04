Luca della Pixar sbarca al cinema, sua destinazione originale: la nostra intervista al regista

News Cinema

Luca, il film animato Pixar diretto dal nostro Enrico Casarosa e dedicato alle Cinque Terre, arriva al cinema per la prima volta, dopo aver debuttato tre anni fa su Disney+. Era stato pensato per la sala: questa è un'occasione per recuperarlo... e per riproporvi la nostra intervista al regista.

È al cinema Luca, film di animazione della Pixar diretto da Enrico Casarosa: è un film del 2021, ma nell'epoca pandemica prese la strada dello streaming su Disney+, saltando in diversi paesi (Italia inclusa) la sala cinematografica. La Disney corre ai ripari ora, ed è il caso di tornare a pensare a questa storia candidata all'Oscar, in grado di fondere tradizione americana, italianità (anche musicale, ci sono Gianni Morandi e Mina!), con uno sguardo alle suggestioni fiabesche naturali di Hayao Miyazaki.



Luca: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Luca, la storia del film animato Pixar

Luca si svolge in Italia, nell'immaginaria Portorosso, fusione di più cittadine che caratterizzano le suggestive Cinque Terre in Liguria. I suoi abitanti non sanno che in fondo al mare vivono tranquille famiglie di mostri, organizzate proprio come le nostre. Luca è un giovanissimo mostro marino che ligio obbedisce ai suoi genitori, evitando con attenzione ogni contatto con gli esseri umani: il suo amico scapestrato Alberto tuttavia lo sprona ad affrontare l'estate con spirito avventuriero. Dopotutto, assumono naturalmente sembianze umane al contatto con l'aria (a patto che non siano colpiti dall'acqua!). C'è spazio di manovra per divertirsi: tra l'altro, aiutare la bambina Giulia a vincere un triathlon rocambolesco potrebbe portare alla vittoria di un vero trofeo... una fiammante Vespa! Leggi anche Luca, la Pixar parla italiano e commuove ancora: la nostra recensione

Luca, tra autobiografia e fantasia pura, nello sguardo di Enrico Casarosa