Disney, il magnate Nelson Peltz vende le sue azioni, sconfitto da Bob Iger

A inizio aprile gli azionisti Disney hanno votato, ma non hanno consentito al ribelle magnate ottantenne Nelson Peltz di entrare nel consiglio di amministrazione, sempre controllato dal CEO Bob Iger e dai suoi fedelissimi. Peltz ha deciso di uscire del tutto.

Dopo aver fallito nell'insediare sé stesso e Jay Rasulo, rispettivamente a capo del Trian Fund Management e della Blackwells Capital, nel consiglio di amministrazione della Disney, l'ultraottantenne magnate Nelson Peltz ha venduto tutte le sue azioni della major, lasciando il campo di battaglia al vincitore Bob Iger, CEO dell'azienda. Una mossa che rafforza la posizione di Iger, tornato a gestire la Disney a fine 2022, fermo restando che un colosso del genere non è mai immune a questi tentativi di scalata.

Nelson Peltz abbandona la Disney di Bob Iger, la sconfitta è totale o quasi

La CNBC (via Variety) ha riportato che mercoledì il magnate Nelson Peltz ha venduto tutte le sue azioni della Disney, per giunta a un valore superiore a quello attuale di mercato (120 dollari invece di 101). Perché ci interessa? Perché la Disney negli ultimi due anni ha vissuto un periodo molto difficile: l'ex-CEO Bob Chapek, che aveva ereditato il ruolo dal dimissionario Bob Iger tra la fine del 2019 e i primi del 2020, è stato costretto a fine 2022 a farsi da parte, quando il consiglio di amministrazione ha con urgenza richiamato Iger, per salvare il tracollo del valore azionario dell'azienda. Nell'ultimo difficile anno, costellato di flop al botteghino, Iger è riuscito a ridurre le perdite, specialmente nei danni causati dalle spese pazze per Disney+: l'azienda in borsa è risalita, anche se non ai livelli prepandemici. Peltz e altri potenti azionisti erano insoddisfatti delle mosse di Iger per ridare valore ai loro investimenti, e hanno cercato di scalzare alcuni fidatissimi nel consiglio di amministrazione, per poter controllare ed eventualmente contraddire Iger sulle scelte strategiche. La mossa non è riuscita, perché a inizio aprile né Peltz né l'altro investitore Jay Rasulo sono stati in grado di farsi eleggere, quindi adesso, almeno a breve termine, Iger non ha grossi ostacoli nella sua strategia di risanamento, almeno non interni, perché il pubblico rimane sovrano. Nel frattempo, Peltz si consola più che bene col miliardo di dollari ricavato dalla vendita del suo stock.