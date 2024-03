George Lucas sostiene Bob Iger come CEO Disney, contro una frangia di azionisti

News Cinema

Una parte degli azionisti Disney vuole affiancare al CEO Bob Iger e ai suoi seguaci una propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione, ma George Lucas, che rimane il più grande singolo azionista dell'azienda dopo averle venduto la Lucasfilm, sostiene a spada (laser) tratta la linea del veterano manager.

Bob Iger come CEO Disney cerca di reggere il colpo di una parte degli azionisti, che vorrebbero inserire nel consiglio di amministrazione una propria rappresentanza, giudicando economicamente insufficiente il suo operato: George Lucas, azionista singolo più importante dopo la cessione della Lucasfilm oltre dieci anni fa, sostiene la linea Iger contro questa frangia, giudicandola inadatta alla gestione del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

[Foto di George Lucas a cura di Neon Tommy, da Wikimedia Commons] Leggi anche Disney riduce le perdite nello streaming, Bob Iger: "Disney, Pixar, Marvel e Star Wars non saranno concessi a terze parti"

Bob Iger e la sua linea alla Disney sostenuti da George Lucas

Dopo aver venduto alla Disney la Lucasfilm per 4 miliardi di dollari nel 2012, George Lucas ha ottenuto 37.100.000 azioni dell'azienda, diventandone il principale azionista singolo (fonte Variety). Negli ultimi mesi una frangia di azionisti facoltosi della Disney, nello specifico quelli che fanno capo alla Trian Partners del magnate Nelson Peltz e al fondo di investimenti Blackwells Capital, vogliono inserire propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, perché non si fidano più del CEO Bob Iger. Quest'ultimo a fine 2022 è dovuto tornare CEO dopo i due anni difficilissimi di Bob Chapek, al quale aveva lasciato le redini poco prima che il Covid abbattesse il valore record raggiunto in borsa dalle azioni della multinazionale: nonostante i numeri stiano migliorando globalmente in tutte le attività, almeno stando alle cifre rivelate a fine 2023 da Iger agli azionisti stessi, Peltz e gli altri indicano il valore ridotto delle loro azioni negli ultimi anni, facendo leva pure su un 2023 di flop cinematografici. Peltz stesso vorrebbe insediarsi nel consiglio di amministrazione, pur avendo dichiarato in passato alla CNBC di non avere esperienza nel settore dell'intrattenimento. Il 3 aprile gli azionisti voteranno per i membri del board, ma Lucas è nettamente dalla parte di Iger, tanto da aver emesso un comunicato, dove spinge quelli come lui a non farsi tentare dai risultati immediati e ad avere fiducia nella visione di lungo termine per la ripresa di guadagni più corposi.

Creare la magia non è roba da dilettanti. Quando ho venduto la Lucasfilm poco più di dieci anni fa, ero entusiasta di diventare un azionista Disney, per via della mia lunga ammirazione per il marchio iconico e la leadership di Bob Iger. [...] Quando Bob è tornato di recente nella compagnia, in seguito a un periodo difficile, sono stato sollevato. Nessuno conosce la Disney meglio di lui. Rimango un significativo azionista perché ho piena fiducia nel potere della Disney e del curriculum di Bob di garantire un valore a lungo termine. Ho votato per tutti i dodici membri del consiglio di amministrazione Disney [quelli che non appartengono alle "frange ribelli", ndr] e prego gli altri azionisti di fare lo stesso.