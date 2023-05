Dieci anni di Medicinema Italia, un evento per festeggiare un impegno prolungato

News Cinema

Compie dieci anni l'organizzazione non profit Medicinema Italia - Il cinema che cura, e li festeggia con l'anteprima del film Campioni martedì 30 maggio, legato al percorso "Supereroi insieme". Sono aperte le prenotazioni previa donazione: come sempre, in nome dell'arte per alleviare le degenze.

Da dieci anni l'organizzazione non profit Medicinema Italia - Il cinema che cura, con il patrocinio del Ministero della Salute e di ANICA (Associazione Nazionale italiana distributori cinema e video), si propone di alleviare le degenze prolungate dei pazienti con proiezioni di film scelti per un percorso emotivo, strettamente legato alle capacità che ha l'arte di aiutare a combattere e a resistere. Come saranno festeggiati i primi 10 anni di questo impegno importante?



Campioni e Supereroi Insieme per i 10 anni di Medicinema

Martedì 30 maggio alle 20:00, presso quattro diversi cinema The Space in Italia, è prevista la proiezione in anteprima italiana assoluta del film Campioni con Woody Harrelson. Il lungometraggio, come tutti quelli che Medicinema seleziona nei suoi percorsi di effettiva cura psicologica dei degenti, non è scelto a caso, perché il film racconta di un allenatore di basket che si trova a dover gestire una squadra di giocatori disabili. L'evento contemporaneo a Roma (The Space Moderno), Milano (Odeon), Genova (Porto Antico) e Trieste (Centro Le Torri) è legato alla raccolta fondi "SuperEroi Insieme": si punta all'accoglienza e all'inclusione per i bambini con patologie neurologiche complesse, in cura presso i reparti pediatrici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma. Lo scopo ultimo è migliorare i loro contatti sociali con i coetanei, limitandone l'isolamento.

Non c'è dunque maniera migliore di ringraziare Medicinema del suo impegno decennale, se non prenotando i propri posti per le anteprime, con una donazione consigliata minima di 15 euro, ricordando che i bambini con età inferiore ai 6 anni potranno entrare gratuitamente. Il denaro raccolto sarà investito nel progetto "SuperEroi Insieme", i cui progressi saranno registrati e analizzati via via da una ricerca medico scientifica.

