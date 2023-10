Dick Van Dyke telefona al giovane protagonista di un favoloso video omaggio: "sei troppo bravo, dovrò farti uccidere"

News Cinema

A soli 29 anni, Owen Squire Smith, è un ballerino straordinario. Il suo idolo è Dick Van Dyke, a cui ha dedicato un omaggio in video, che vi mostriamo. E in cambio ha ricevuto una telefonata indimenticabile...

Senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma ricevere una telefonata da Dick Van Dyke, il leggendario attore, cantante e ballerino di 97 anni. per un fan del suo lavoro è un po' come essere chiamato a sorpresa dal Papa per un cattolico. Tanta fortuna, meritata, è toccata a un giovane artista di 29 anni, Owen Squire Smith, che si è sempre ispirato a lui nel suo lavoro ed è arrivato a dedicargli lo splendido video che vedete qua sotto, dove è praticamente impossibile distinguere tra i due performer.

Dick Van Dyke e la reazione al video di Oliver Squire Smith

Appassionato di danza dall'età di 6 anni, Owen Squire Smith ha sempre guardato a Dick Van Dyke come a un modello e una fonte di ispirazione. Lo scorso giugno ha deciso di dedicargli un video tributo, condiviso sul suo account Instagram, in cui reinterpreta alcune delle memorabili performance dell'attore. Dura solo 48 secondi ma, racconta Smith, per realizzarlo ci sono voluti un mese di preparazione e sei ore per girarlo. Il suo sogno, dice, è sempre stato quello di interpretare un biopic di Van Dyke, a cui confessa di aver anche inviato tempo fa una lettera da fan in cui aveva scritto: "Ho una confessione da farle, è tutta la vita che rubo dal suo lavoro". Non sappiamo se il mitico Bert di Mary Poppins abbia letto la lettera, ma di sicuro ha visto il video (che non è diventato virale) e ne è rimasto molto impressionato, tanto da scrivere in una delle sue storie IG "Se un giorno qualcuno facesse un film su di me, questo ragazzo dovrebbe essere in cinema alla lista!! Non ho mai visto tanta somiglianza!", come vedete nello screenshot sotto.

Ma non è finita lì, perché Van Dyke si è procurato il contatto di Owen Squire Smith e lo ha chiamato, assieme alla moglie Arlene Silver, in una telefonata durata 8 minuti, lasciandolo semplicemente senza parole: "Vorrei esser riuscito a dire qualcos'altro oltre a grazie, sono senza parole, vuol dire tantissimo per me". Alla stampa il giovane artista ha raccontato di un sogno che si realizza, e come dargli torto? Anche le congratulazioni sono state in perfetto stile Dick Van Dyke e del suo incomparabile humour: "Dick Van Dyke che minaccia di farmi uccidere è il miglior complimento che potessi ricevere. Vuol dire tutto, ho fatto il mio lavoro e posso ritirarmi, è fantastico". Alla gioia per il giovane artista se ne è aggiunta un'altra più personale, come racconta: "Di recente ho perso mio nonno. In realtà sono passati un paio di anni ma sembra molto meno. Mi ha riscaldato il cuore essere chiamato da lui perché è stato quasi come se mi chiamasse mio nonno". Infine, aggiunge, "L'esperienza della telefonata di Dick Van Dyke e Arlene mi ha rassicurato sul fatto che a qualsiasi punto della tua carriera ti trovi, della carriera di un artista, anche se hai difficoltà e ti senti bloccato, mi ha ricordato che sei proprio nel posto in cui dovresti essere". Per la cronaca, Smith ha da poco terminato in Michigan le repliche del musical La piccola bottega degli orrori e si sta preparando per il suo prossimo ruolo ne La bella e la bestia al Grand Rapid Civic Theatre, che inizierà le sue rappresentazioni il 17 novembre, nel caso vi trovaste da quelle parti. Noi auguriamo ad Owen Squire Smith di continuare a perseguire i suoi sogni. Certo quella di oggi non è più la Hollywood di un tempo ma esiste ancora Broadway e la magia dei musical che non morirà mai. E chissà che un giorno non arrivi davvero un biopic su Dick Van Dyke e i produttori si ricordino di lui. Se volete vedere il video in cui si sente anche l'inizio della telefonata ricevuta dal ragazzo lo potete trovare qua: https://www.youtube.com/watch?v=DgYYAqP8Pig.