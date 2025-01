DiCaprio e Scorsese di nuovo insieme per Devil in the White City su un famigerato serial killer

News Cinema

Deadline riporta che la collaborazione tra Scorsese e Di Caprio riprenderà in Devil in the White City, sul serial killer della Fiera di Chicago HH Holmes.

Il titolo Devil in the White City non è una novità: se ne parla fin dal 2010, quando Leonardo DiCaprio aveva acquistato i diritti del libro di Eric Larson del 2004 (pubblicato in Italia come Il diavolo e la città bianca) e solo lo scorso agosto si pensava ad una miniserie prodotta dall'attore con Martin Scorsese. La situazione la trovate riassunta più sotto. La novità, annunciata da Deadline, è che il libro non darà vita a una serie ma ad un film, che ha trovato casa alla 20th Century, e sarà diretto da Scorsese e interpretato da DiCaprio, che con De Niro è il suo attore di riferimento, riunendoli per l'ennesima volta al cinema. Dal momento che si tratta di una delle storie vere di serial killer più terrificanti e al tempo stesso affascinanti della storia, speriamo di vederlo presto.

Devil in the White City: il dottor Holmes predatore nella Fiera di Chicago del 1893

La storia raccontata nel libro di Larson, che non è un romanzo, e che ha tanto colpito Scorsese e DiCaprio, è quella del sedicente dottor Henry Howard (o HH) Holmes, che si fece costruire un vero e proprio castello, con stanze segrete, trabocchetti e camere di tortura e una cantina in cui venivano smaltiti i poveri resti, in cui attirò vittime inconsapevoli durante la Fiera Mondiale Colombiana del 1893. Il numero preciso dei poveretti che finirono nella rete di questo vero e proprio mostro non si conosce: la stima va da "soli" 27 (quelli confessati) a oltre 200. Se avete seguito la serie American Horror Story, la stagione Hotel è ispirata a lui ed esiste anche un documentario Netflix su questa orribile storia, intitolata HH Holmes: America's First Serial Killer. Dato il tema e i nomi coinvolti nel film, non vediamo l'ora di poterlo vedere, anche se al momento non c'è ancora uno sceneggiatore incaricato di scriverlo.