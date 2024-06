Diaspora degli artisti in guerra: al via l'iniziativa del Centro Sperimentale di Cinematografia

News Cinema

Il 19, 20 e 21 giugno 2024 il Centro Sperimentale di Cinematografia apre le sue porte ad artisti, cineasti, scrittori provenienti dai luoghi attraversati dalla guerra, con una tre giorni di incontri, masterclass, proiezioni e una mostra fotografica, vivida istantanea del momento storico che stiamo vivendo.

Si terrà dal 19 al 21 giugno presso la storica sede dell'istituzione, in Via Tuscolana 1520 a Roma, la prima iniziativa del Centro Sperimentale di Cinematografia a guida Sergio Castellitto.

Si intitola Dispora degli artisti in guerra, e propone tre giorni di incontri, masterclass, proiezioni e una mostra fotografica, vivida istantanea del momento storico che stiamo vivendo, aprendo le sue porte ad artisti, cineasti, scrittori provenienti dai luoghi attraversati dalla guerra.

Ecco la dichiarazione ufficiale del presidente del CSC Sergio Castellitto:

La parola Diaspora significa “dispersione” e “disseminazione”, ed è patita spesso da tutti coloro che si trovano in paesi in guerra: ma in realtà ogni artista vero almeno una volta nella vita si è sentito abbandonato e isolato anche nel proprio paese. La parola diaspora ha origine greca, significa dispersione. Disseminare un popolo, sradicare un individuo, un’anima. Allontanare dalla propria terra, dal proprio sangue originario. Molti popoli hanno subìto un affronto simile. Che è sempre una lacerazione. Ci siamo domandati allora dove fossero quei cineasti, artisti, scrittori divisi e riseminati altrove. Abbiamo deciso di offrire loro un luogo, questo luogo, il Centro Sperimentale di Cinematografia, che per tre giorni diventa una casa comune dove raccogliere ciò che è stato disperso delle loro idee, dei loro progetti e delle loro frustrazioni. Ricomporre la diaspora degli artisti. Offriamo uno schermo per mostrare le loro opere e un microfono per parlarne. Tra due fronti c’è sempre una terra di nessuno, un lembo deserto, abitato dalla paura ma anche dal desiderio. Vogliamo occupare questa terra, perché diventi luogo di meditazione umana, nello stesso campo aperto dove l’arte per sua abitudine, incontra il sogno.

Il primo giorno, il 19 giugno, è dedicato alla “Diaspora dei cineasti”; ad introdurre il pubblico nel cuore dell’evento saranno Khali Joreige, Maryna Er Gorbach e Mehmet Er, Saeed Al Batal, Michel Khleifi, Mahamat-Saleh Haroun, Hala Alabdalla, il Card. Gianfranco Ravasi, David Grossman. Il 20 giugno il fil rouge sarà “Lo sguardo del cinema italiano sulle guerre” grazie alle testimonianze di Elda Ferri, Costanza Quatriglio, Francesca Mannocchi, Giacomo Abbruzzese, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Stefano Savona, Jean Mallet, Giulia Tagliavia, Rami Elhanan e Bassam Aramin. Il 21 giugno metterà in scena un vero e proprio percorso “Nei paesi di guerra”: a raccontarlo saranno presenti Aleksandr Sokurov, Hagai Levi, Mohamed Kordofani, Sahraa Karimi, Ali Asgari, Yervant Gianikian e Lucrezia Lerro, Dieudo Hamadi, Dieudo Hamadi e Jasmila Zbanic.

Nel corso dell’evento sarà allestita inoltre la mostra “Diaspora delle donne” a cura di Antonella Felicioni: un percorso espositivo che si apre con Anna Magnani e Sophia Loren, accompagnato da registe del calibro di Lina Wertmüller e Liliana Cavani, per proseguire con Claudia Cardinale e concludersi con una costellazione di attrici come Rosanna Schiaffino, Giovanna Ralli, Lucia Bosè, Clara Calamai, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano. La mostra celebra i ruoli che la donna è chiamata con forza ad interpretare, e ne fotografa i contesti, i sentimenti, le scelte, le guerre al di là di ogni giudizio.

Durante le tre giornate allievi e studenti saranno impegnati nella realizzazione di un film testimonianza, coadiuvati dai docenti, che racconterà tutti gli incontri e momenti salienti, mentre gli allievi del corso di Recitazione del CSC saranno impegnati nella lettura e interpretazione, in un apposito spazio, di testi di prosa e poesia legati ai temi e ai Paesi delle opere in programma in Diaspora.

Tutti i cittadini, e in particolare gli operatori del settore cinema, sono invitati a partecipare inviando una mail al seguente indirizzo: invito@fondazionecsc.it.

Diaspora degli artisti in guerra è finanziato da fondi PNNR e pone il Centro Sperimentale di Cinematografia come soggetto partecipe e propulsore di un confronto volto a un auspicato cambiamento, con specifica attenzione alla formazione e alla creatività.

Ecco alcuni appuntamenti chiave dell'iniziativa:

19 GIUGNO / fil rouge della giornata: “LA DIASPORA DEI CINEASTI”

CSC / aula Recitazione 3

mattina ore 11 ‣ pomeriggio ore 15

Letture degli allievi e delle allieve del corso di Recitazione del CSC del 3° anno a cura di Vito Mancusi / La Direttrice artistica del corso di Recitazione è Alba Rohrwacher

CSC / Aula magna ore 10.30

Incontro con Maryna Er Gorbach e Mehmet Er

A seguire proiezione Klondike

di Maryna Er Gorbach (Ucraina/Turchia, 2022, 100’)

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 14.30

Incontro con Michel Khleifi

A seguire proiezione La Mémoire fertile

di Michel Khleifi (Palestina/Belgio, 1980, 104’)

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 18.00

Sergio Castellitto introduce l’incontro con il Card. Gianfranco Ravasi

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 19.00

Conversazione tra Margaret Mazzantini e David Grossman

20 GIUGNO / fil rouge della giornata: “LO SGUARDO DEL CINEMA ITALIANO SULLE GUERRE”

CSC / aula Recitazione 3

mattina ore 11 ‣ pomeriggio ore 15

Letture degli allievi e delle allieve del corso di Recitazione del CSC del 3° anno a cura di Vito Mancusi / La Direttrice artistica del corso di Recitazione è Alba Rohrwacher

CSC / Sala cinema ore 10.30

Incontro con Giacomo Abbruzzese

A seguire proiezione Archipel

di Giacomo Abbruzzese (Francia/Palestina/Italia, 2010, 23’)

a seguire

Disco Boy di Giacomo Abbruzzese (Italia/Francia/Belgio/Polonia, 2023, 92’)

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 14.30

Incontro con Elda Ferri

A seguire proiezione I bambini di Gaza

di Loris Lai (Italia/Belgio, 2024, 90’)

CSC / Aula magna ore 14.30

Proiezione Sembra mio figlio

di Costanza Quatriglio (Italia, 2018, 103’)

A seguire incontro con Costanza Quatriglio / Costanza Quatriglio è Direttrice artistica del CSC – Sede Sicilia

CSC / Sala cinema ore 14.30

Incontro con Francesca Mannocchi / Francesca Mannocchi è Direttrice artistica del CSC – Sede Abruzzo

A seguire proiezione Isis Tomorrow - The Lost Souls of Mosul

di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi (Italia/Germania, 2018, 80’)

21 GIUGNO / fil rouge della giornata: “NEI PAESI IN GUERRA”

CSC / aula Recitazione 3

mattina ore 11 ‣ pomeriggio ore 15

Letture degli allievi e delle allieve del corso di Recitazione del CSC del 3° anno a cura di Vito Mancusi / La Direttrice artistica del corso di Recitazione è Alba Rohrwacher

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 9.30

Incontro con Hagai Levi

CSC / Aula magna ore 10.30

Incontro con Ariel Nasr e Sahraa Karimi / Sahraa Karimi è stata Visiting Professor al CSC – Scuola Nazionale di Cinema nel 2021 e 2022

A seguire proiezione The Forbidden Reel

di Ariel Nasr (Canada/Afghanistan, 2019, 119’)

CSC / Sala cinema ore 10.30

Incontro con Ali Asgari

A seguire proiezione Ayeh haye zamini (Terrestrial Verses)

di Ali Asgari e Alireza Khatami (Iran, 2023, 77’)

CSC / Teatro Alessandro Blasetti ore 18.00

Incontro con Aleksandr Sokurov

A seguire proiezione Fairytale

di Aleksandr Sokurov (Russia/Belgio, 2022, 98’)