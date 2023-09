Diabolik Chi sei? Ecco il trailer del capitolo conclusivo della trilogia in anteprima alla Festa del cinema di Roma

News Cinema

Si conclude con Diabolik Chi Sei? la trilogia dedicata dai Manetti Bros. al re del terrore. Il film arriverà al cinema il 30 novembre con 01 Distribution dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma e intanto ecco il trailer.

Anche se la critica non è sempre stata tenera con loro, i Manetti Bros. sono riusciti a portare al cinema in una trilogia il re del terrore, Diabolik, amato personaggio dei fumetti crime creato dalle sorelle Giussani. L'ultimo film, Diabolik Chi sei?, verrà presentato alla prossima Festa del cinema di Roma nella sezione Grand Public e arriverà poi al cinema il 30 novembre. Questo il trailer ufficiale.

Diabolik Chi sei? La trama e gli interpreti dell'ultimo film della trilogia

A interpretare Diabolik torna per la seconda volta Giacomo Gianniotti, così come Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell'ispettore Ginko, mentre Monica Bellucci è la carismatica e anticonvenzionale Altea. A completare il ricco cast di questa ultima avventura, tra gli altri, Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.

Con il soggetto dei Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura scritta dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik chi sei? è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e Friuli-Venezia Giulia Film Commission con il contributo di Calabria Film Commission. Questa la trama in sintesi:

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?