Diabolik Chi Sei? Annunciata la nuova data d'uscita

News Cinema

Ecco l'esclusivo artwork che annuncia quando vedremo il terzo film dei Manetti Bros. dedicato al celebre personaggio nei cinema italiani.

Che quella di Diabolik diretta dai Manetti Bros. sarebbe stata una trilogia, l'abbiamo saputo decisamente presto.

Così, dopo il primo Diabolik (con Luca Marinelli sotto l'iconica maschera) e dopo il sequel Diabolik 2 - Ginko all'attacco! (nel quale Marinelli è stato sostituto da Giacomo Gianniotti, per completare l'opera manca solo l'annunciato Diabolik - Chi sei?.

Inizialmente previsto in sala per il 26 ottobre, il film ha una nuova data d'uscita, che vi invitiamo a scoprire nell'artwork qui sotto:





Massimo riserbo vige ancora sulla trama del film, che si baserà interamente o in parte sull'albo omonimo pubblicato nel 1968, ma di sicuro vedrà nuovamente impegnati Diabolik e la Eva Kant di Miriam Leone in qualche colpo spettacolare, col solito ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastandrea a dar loro la caccia.

Nel cast del film torneranno anche Monica Bellucci e Pier Giorgio Bellocchio, e ci saranno anche Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.

Con il soggetto dei Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura scritta dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik chi sei? è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e Friuli-Venezia Giulia Film Commission con il contributo di Calabria Film Commission.