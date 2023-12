Destroy All Neighbors: il divertente trailer di un nuovo horror demenziale

News Cinema

Prodotto dal canale streaming americano Shudder, Destroy All Neighbors ci riporta nelle atmosfere agli splatter demenziali degli anni Ottanta. Ecco il trailer.

Ricordate quei bei film splatter demenziali degli anni Ottanta, firmati da registi come Frank Henenlotter, Stuart Gordon e perfino Peter Jackson? Di tanto in tanto, come noi, qualche emulo contemporaneo ha nostalgia di quelle atmosfere e prova a riproporle. Questo è anche il caso di Destroy All Neighbors, una produzione Shudder diretta da Josh Forbes e interpretata da Alex Winter (celebre per i film di Bill & Ted con Keanu Reeves), con Jonah Ray Rodrigues come protagonista. Questo il trailer originale di Destroy All Neighbors, ovvero distruggi tutti i vicini, che coniuga rock and roll e splatter e andrà in streaming in America il prossimo 12 gennaio.

Destroy All Neighbors, la trama

"William Brown (Jonah Ray Rodrigues), un musicista nevrotico e narcisista, determinato a terminare il suo capolavoro di progressive rock, incontra un blocco creativo sotto forma di un vicino rumoroso e grottesco di nome Vlad (Alex Winter). Dopo essere riuscito a trovare il coraggio di chiedergli di darsi una calmata, William accidentalmente lo decapita. Ma mentre cerca di coprire un omicidio, l'accidentale regno del terrore di William fa sì che le vittime si accumulino e diventino morti viventi che tormentano e creano altre sanguinose deviazioni nella sua strada verso il Valhalla del prog-rock". Come si vede già nel trailer, anche gli effetti speciali sono fatti in modo artigianale, come si usava ai bei vecchi tempi ancora privi di CGI.