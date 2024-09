Denzel Washington non volle baciare Julia Roberts ne Il rapporto Pelican: vi spieghiamo perché

News Cinema

Denzel Washington fece tagliare da Il rapporto Pelican la scena del bacio che avrebbe dovuto scambiarsi con Julia Roberts. Come mai? Era la prima volta che una cosa del genere succedeva in un film di cui era protagonista l’attore?

Siamo talmente abituati che due personaggi di un film che s’innamorano suggellino le loro emozioni con un bacio, che quando le labbra di due protagonisti nemmeno si sfiorano nel gran finale o anche prima, restiamo molto delusi. Prova ne è, ad esempio, il fatto che il mancato "gesto" romantico fra Glen Powell e Daisy Edgar-Jones alla fine di Twisters ha lasciato increduli molti spettatori. Ma oggi non è di questi attori che vogliamo parlare, bensì di Denzel Washington e Julia Roberts. Le due star hollywoodiane hanno duettato, come sappiamo, ne Il rapporto Pelican, il film di Alan J. Pakula del 1993. Come forse ricorderete, Il rapporto Pelican totalizzò un ottimo incasso, vuoi per il materiale di partenza, e cioè il romanzo omonimo di John Grisham, vuoi per la bravura e il feeling fra la Roberts e Washington, che però non avevano nemmeno una brevissima scena con 1 bacio. La ragione di una tale mancanza sta in una precisa presa di posizione da parte del buon Denzel, che, tra l’altro, ha raramente baciato una collega per esigenze professionali.

Denzel Washington e il bacio negato

In un'intervista del 2002 rilasciata a Newsweek Julia Roberts Julia Roberts parlò del fatidico bacio che non c'era, spiegando che per anni i suoi fan non avevano mancato di protestare e che lei avrebbe voluto posare le sue labbra su quelle di Denzel perché così richiedeva il copione originale. "Fu sua l'idea di eliminare quella scena" - disse l’attrice, e veniamo oggi a scoprire che Washington non voleva baciare una donna bianca perché preferiva non alienarsi la simpatia delle donne afroamericane, che certamente non avrebbero gradito. Lui stesso dichiarò:

Le donne di colore non vengono viste, nei film, come oggetti del desiderio. Sono sempre state la parte più cospicua del mio pubblico.

Quando fece questa ammissione, Denzel Washington ricordava perfettamente che, nel momento in cui in Jamaica Cop arrivò una scena in cui lui e Mimi Rogers si baciavano, le donne afroamericane del pubblico si espressero con sonori "buu!".

Slashfilm, che è la fonte della nostra notizia, ci informa che in un libro di Robert Staples intitolato "Exploring Black Sensuality" c'era scritto che Washington aveva negato un bacio anche a Kelly Lynch, sua compagna di set in Virtuality. A tal proposito lei raccontò:

Denzel era fortemente convinto che i maschi bianchi, che erano il pubblico del film, non avrebbero voluto vederlo baciare una donna bianca.

Slashfilm aggiunge che anche il periodico Jet parlava del mancato bacio in Virtuality in un articolo intitolato "Per i bianchi e le persone di colore è ancora tabù darsi un bacio al cinema?". Vi si leggeva che attori come Wesley Snipes e Laurence Fishburne non consideravano un problema il colore della pelle, al contrario di Denzel Washington e Morgan Freeman. Si faceva inoltre presente che il buon Denzel sosteneva che tutte le donne detestassero i baci interraziali e che, durante una proiezione sempre di Jamaica Cop, una donna afroamericana aveva gridato:

Denzel! Avevi promesso!

Più tardi l'attore disse al Chicago Sun-Times:

Quando uno spettatore si trova davanti una scena d'amore, si proietta nella scena, e gli sembra così di baciare Tom Cruise e Denzel Washington. Quindi, in un certo modo appartengo a queste donne, che hanno reagito spontaneamente al bacio.

Anche se i tempi sono cambiati, sembra che Denzel Washington abbia tenuto fede ai suoi intendimenti, e a questo punto ci pare difficile che possa cambiare idea.