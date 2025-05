Denzel Washington ha rifiutato un ruolo chiave in Terminator 2 (e ha fatto la cosa giusta)

News Cinema

A Denzel Washington fu offerto un ruolo importante in Terminator 2, ma decise di non partecipare al film di James Cameron. Nonostante il sequel con Arnold Schwarzenegger abbia riscosso un enorme successo, il divo ha probabilmente fatto la scelta giusta.

Denzel Washington vanta una leggendaria carriera e due Premi Oscar all'attivo. In più di quarant'anni, ha interpretato una lunga lista di protagonisti iconici ed è uno degli attori viventi più talentuosi di Hollywood. Che si tratti del poliziotto Alonzo Harris di Training Day o del freddo vendicatore di The Equalizer, il divo ha puntualmente dominato la scena, regalando spessore ai suoi personaggi.

Cosa sarebbe successo se, ad un certo punto, si fosse unito ad uno dei più grandi franchise d'azione di tutti i tempi? Stiamo parlando di Terminator e, in particolare, di Terminator 2: il Giorno del Giudizio. A Washington fu offerto un ruolo nel sequel, che ha visto il ritorno di James Cameron dietro alla macchina da presa e di Arnold Schwarzenegger nel ruolo del mitico cyborg assassino. Denzel, tuttavia, rifiutò con convinzione, ma per quale motivo?

Quale ruolo ha rifiutato Denzel Washington in Terminator 2?

Denzel Washington ha rifiutato d'interpretare lo scienziato Miles Bennett Dyson, che in Terminator 2 gioca un ruolo molto importante. È proprio il personaggio che, inconsapevolmente, innesca la catena di eventi che porterà all'ascesa di Skynet. Il sequel, com'è noto, riscosse un successo grandioso, con incassi da capogiro, ma Washington non volle unirsi al cast. Non è certo l'unico ruolo che ha declinato, ma è comunque una sorpresa .

Dyson è l'unico personaggio consapevole che il lavoro della sua vita potrebbe distruggere il futuro e rappresenta efficacemente il dilemma morale del film. Ha un'interessante evoluzione e diventa una figura persino toccante: non c'è dubbio che Denzel Washington avrebbe fatto un lavoro ineccepibile, conferendogli complessità e ricchezza emotiva. Tuttavia, dopo aver letto la sceneggiatura, era tutt'altro che entusiasta. Miles, stando a quanto riportato da Slash Film, gli sembrava un ometto terrorizzato e non particolarmente profondo. La sua valutazione è certamente opinabile, fatto sta che il divo ha seguito l'istinto e declinato l'offerta.

Senza offesa per Jim Cameron, ma quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato: "Non fa altro che sembrare spaventato e sudato". Ho dovuto bocciarlo.

L'attore, ad una prima lettura, probabilmente non ha colto l'importanza emotiva di Dyson nell'economia del racconto né la sua evoluzione da ingegnere sotto padrone a individuo disposto a sacrificare tutto per evitare un futuro oscuro. Non poteva prevedere che accettare il ruolo avrebbe significato far parte di un film da record, divenuto una pietra miliare del genere.

Chi ha interpretato Miles Dyson al posto di Denzel Washington?

Alla fine, è stato Joe Morton ad interpretare Miles Dyson, portando a casa una performance impeccabile. L'attore, dopo aver lavorato molti anni a Broadway, si stava facendo un nome nel mondo del cinema indipendente. Terminator 2 l'ha catapultato sotto i riflettori e fatto conoscere al grande pubblico. Certo, la star del film è Arnold Schwarzenegger, nei panni dell'inarrestabile T-800, ma Morton si è ritagliato il suo spazio, portando in scena il ritratto profondamente umano di un uomo colpito dal peso della verità.

Il rifiuto di Denzel Washington potrebbe aver deluso James Cameron, ma è stato una benedizione per Joe Morton, che negli anni successivi ha ottenuto ruoli interessanti sia al cinema che in televisione. Tra i film cui ha preso parte, citiamo Speed (1994), Ali (2001) e Justice League (2017). Anche la carriera di Washington ha spiccato il volo, ma le cose sarebbero andate allo stesso modo, se si fosse lasciato distrarre da un gigantesco blockbuster come Terminator 2?

Rifiutare Terminator 2 è stata la scelta giusta?

Terminator 2 ha sbancato il botteghino, consacrato James Cameron e riscritto le regole del genere sci-fi. Sulla carta, aver snobbato un tale fenomeno sembrerebbe un errore madornale. Basta tuttavia dare un'occhiata alla filmografia di Denzel Washington per ricredersi. Col senno di poi, rinunciare ad un ruolo che non lo convinceva (in un pur ottimo film d'azione) per assecondare il proprio estro creativo è stata la mossa più intelligente.

Se avesse interpretato Dyson, avrebbe potuto dare un tocco diverso al personaggio, rendere la sua disperazione più potente e aggiungere una sfumatura inedita alla storia. La verità è che, talvolta, le cose vanno esattamente come devono: Joe Morton ha avuto il suo momento di gloria e Washington la libertà di interpretare ruoli che hanno lasciato il segno.