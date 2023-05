Denti da Squalo: il trailer dell'opera prima di Davide Gentile con Virginia Raffaele e Edoardo Pesce

News Cinema

Arriverà al cinema l'8 giugno Denti da squalo, opera prima di Davide Gentile da una sceneggiatura premio Solinas. Nel cast col piccolo Tiziano Menichelli anche Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Ecco il trailer.

Arriverà al cinema con Lucky Red il prossimo 8 giugno Denti da squalo, opera prima di Davide Gentile su sceneggiatura premio Solinas di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Nel cast Tiziano Menichelli, Stefano Rosci e Virginia Raffaele, con la partecipazione straordinaria di Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria. Dopo il teaser trailer arriva adesso il trailer ufficiale, che vi mostriamo.

Denti da squalo: la trama

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.