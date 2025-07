Demon Slayer: Il castello dell'infinito, ecco il trailer in lingua originale dell'anime, prima parte della trilogia finale

News Cinema

Il film anime Demon Slayer: Il castello dell'infinito, al cinema dall'11 settembre distribuito da Sony e Crunchyroll, è la prima parte della trilogia che chiuderà l'adattamento del monumentale manga di Koyoharu Gotoge. Ecco il trailer in lingua originale.

Sapevamo già che Sony e la piattaforma Crunchyroll avrebbero portato al cinema dall'11 settembre Demon Slayer: Il castello dell'infinito: per alleggerire l'attesa, è arrivato il trailer ufficiale di questo lungometraggio anime, prima parte di una trilogia che chiuderà il lungo adattamento del manga firmato Koyoharu Gotōge, tradotto in animazione dallo studio Ufotable. In Giappone il film esce il 18 luglio, e si spera che possa riscuotere lo spaventoso successo registrato anni fa dal primo film per le sale basato sulla saga, Demon Slayer: Il treno Mugen, vero fenomeno controcorrente negli anni del Covid. Ma guardiamo pure il trailer del Castello dell'infinito.





Demon Slayer: Il castello dell'infinito, Tanjiro e Nezuko si avvicinano allo scontro finale

Demon Slayer: Il castello dell'infinito porta già nel titolo il luogo in cui comincia la trilogia di film che chiuderà l'adattamento del manga originale: le sue vicende si collocano cronologicamente dopo la quarta stagione dell'anime televisivo. Gli Ammazzademoni, dei quali ormai fa parte l'eroe della storia Tanjiro insieme a sua sorella "semidemonizzata" Nezuko, finiscono in quella che è la fortezza dei demoni, proprio per volere del mostro supremo Muzan, in cima alla piramide degli inquietanti esseri. Tanjiro non vuole solo contribuire allo sterminio della sua razza assetata di sangue: ricordiamo che è motivato dalla volontà di far tornare normale sua sorella, piccolo miracolo nel quale convivono - in barba a tutte le aspettative - un'anima umana e un'anima demoniaca, innestata dallo stesso Muzan, durante la strage della famiglia di Tanjiro, motore narrativo di tutta l'epica avventura.

Dirige Demon Slayer: Il castello dell'infinito il regista Haruo Sotozaki, già autore nel 2020 del fenomeno Demon Slayer: Il Treno Mugen, il primo lungometraggio originale che collegava la prima stagione dell'anime alla seconda, e che è diventato il film giapponese più remunerativo della storia, con 507.100.000 dollari d'incasso mondiale. Il castello dell'infinito è di fatto il secondo progetto legato al franchise pensato appositamente per le sale (anche IMAX): Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di katana e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, passati in proiezione evento anche in Italia, erano infatti rispettivamente compilation dell'ultimo episodio della seconda stagione col primo della seconda, e dell'ultimo episodio della terza stagione col primo della quarta.

La colonna sonora di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito conterrà due canzoni originali: "A World Where the Sun Never Rises" (Aimer) e "Shine in the Cruel Night" (Lisa).