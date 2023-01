Decision to Leave: il trailer in lingua originale con sottotitoli del film ingiustamente snobbato dagli Oscar 2023

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 2 febbraio, distribuito da Lucky Red anche in versione originale sottotitolata, il bellissimo film di Park Chan-wook che gli Oscar 2023 hanno colpevolmente escluso dalla lista dei candidati a miglior film internazionale.

Non so se sia stata una sorpresa, ma di sicuro per molti, e per chi il cinema lo ama nelle sue forme migliori, è stata una grande delusione quella di non vedere Decision to Leave, il bellissimo nuovo film di Park Chan-wook, tra quelli candidati al premio Oscar 2023 come miglior film internazionale.

Un'esclusione che è l'ennesima conferma, casomai ce ne fosse stato ancora bisogno, che i premi - siano gli Oscar o quelli assegnati da qualche giuria a qualche festival - sono qualcosa dal valore di ricoscimento artistico e culturale ben più che marginale.

Presentato al Festival di Cannes 2022 (dove, per la cronaca, ha vinto un premio, quello per la Migliore regia), questo nuovo lavoro del maestro del cinema coreano è stato uno dei migliori visti sulla Croisette, come cercava di spiegare la recensione scritta a Cannes, e sta per debuttare nelle sale italiane, il 2 febbraio, con Lucky Red, che ha deciso di farlo uscire, con intelligenza e lungimiranza, non solo nella sua versione doppiata, ma anche in versione originale con sottotitoli italiani.

I cinema che proietteranno Decision to leave in lingua originale con sottotitoli sono: Greenwich, Nuovo Aquila e Quattro Fontane di Roma, il Nazionale di Torino, Anteo Palazzo del Cinema e Beltrade di Milano, il Visionario di Udine, Spazio Uno di Firenze, Conca Verde di Bergamo, Rosebud di Reggio Emilia, Film Studio di Modena e il Jolly di Piacenza. Qui l’elenco delle sale sempre aggiornato dal distributore.

Lucky Red ha quindi deciso di diffondere anche un trailer di Decision To Leave in v.o. sottotitolato, che vi mostriamo qui di seguito:



Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, “Decision to leave” è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale.

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Lontano dai toni della trilogia della vendetta che hanno fatto conoscere al mondo intero Park Chan-wook, il nuovo film del cineasta sudcoreano è un thriller dal tocco noir, che riesce a coniugare il respiro dei grandi classici con la freschezza del cinema contemporaneo: in molti lo hanno salutato come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock. Una detective story ricca di colpi di scena che intreccia i suoi fili con il melodramma romantico, portando sul grande schermo un mistero, che è al tempo stesso sentimentale e d’azione.