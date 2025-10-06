Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali

News Cinema

Business, dibattiti e confronto tra i principali player internazionali dell'industria dell'audiovisivo. Il MIA di Roma è un punto di riferimento per l’ecosistema globale della produzione di cinema, serie e documentari.

Dal 6 al 10 ottobre 2025, Roma ospita l’undicesima edizione del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo, punto di riferimento per l’industria audiovisiva globale. L’evento, sotto la direzione di Gaia Tridente e promosso da ANICA e APA, si svolge tra Palazzo Barberini e Cinema Barberini, con oltre 80 appuntamenti tra conferenze, workshop, masterclass e occasioni di networking. Quest’anno, il Co-Production Market & Pitching Forum ha ricevuto 500 candidature, selezionando 62 progetti tra film, serie, documentari e animazione, a cui si aggiungono 44 titoli per i cinque showcase dedicati ai diversi formati audiovisivi.

Innovazione, formazione e nuove collaborazioni europee

Sotto il claim “All Stories Lead to MIA”, il Mercato presenta una nuova identità visiva che celebra Roma come centro creativo dell’audiovisivo mondiale. Tra le novità figurano il Book Adaptation Forum, che unisce editoria e cinema, il programma Apollo Series, realizzato con Series Mania Institute e Göteborg Film Festival TV Drama Vision, e UNBOX | Short Film Days, sviluppato insieme ad Alice nella Città. Spazio anche alla formazione con MIA LAB, piattaforma che promuove la crescita di nuovi talenti e il dialogo tra industria e creatività, e ai laboratori verticali sull’intelligenza artificiale applicata alla produzione. Importante il focus europeo, che vede il ritorno del Fiction Experts Plenary Meeting dell’EBU, l’incontro dei Heads of Drama organizzato dall’European Producers Club, e il debutto del Children’s Pubcasters Meeting, dedicato all’animazione e ai contenuti per ragazzi di emittenti come BBC, France Télévisions, RTVE e RAI.

Premi, ospiti e focus sui progetti internazionali

Il programma prevede la presentazione del 7° Rapporto APA sull’audiovisivo italiano e del 16° rapporto ANICA “Sala e Salotto”, oltre a panel su diversità e sostenibilità nella produzione. Tra gli ospiti internazionali attesi: Erri De Luca, protagonista del documentario I pesci non chiudono gli occhi; Thom Zimny, storico collaboratore di Bruce Springsteen; Theodor Ushev, Hélène Juguet di Ubisoft, Andrew Leung, Anna Taganov, Rodrigo Teixeira e Katherine Pope di Sony Pictures Television. Le istituzioni locali, tra cui la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma, sostengono la partecipazione di 12 imprese laziali con progetti in vetrina. I riconoscimenti includono il nuovo Sony Pictures Television Award per il miglior progetto drama, i MIA Development Awards, il Paramount New Stories Award, il WIFTMI Award, il GEDI Visual Award e lo Screen International Award.

Le voci dei protagonisti

Secondo Chiara Sbarigia, Presidente di APA, "Oggi più che mai, i produttori italiani sono chiamati a competere nei mercati globali, dove la competitività si misura sulla qualità creativa e produttiva, e sulla capacità di innovazione dei contenuti". "Quando abbiamo fondato MIA undici anni fa", continua Sbarigia, "questo era l’obiettivo che ci siamo posti, e speriamo continui a guidare la crescita qualitativa delle imprese audiovisive". Alessandro Usai, Presidente di ANICA, aggiunge che questa undicesima edizione del MIA "rappresenta per me un momento particolarmente significativo: è la mia prima volta al Mercato come Presidente di ANICA, e sono orgoglioso di accompagnare l’industria audiovisiva italiana in un evento ormai riconosciuto come piattaforma strategica internazionale". Usai dichiara anche che ANICA continuerà a sostenere questo percorso "che valorizza il Made in Italy e rafforza il ruolo del nostro Paese come polo creativo e produttivo al centro delle dinamiche globali". Infine, Gaia Tridente, Direttrice del MIA, sottolinea quanto il MIA sia pensato per offrire strumenti concreti ai professionisti del settore. "Networking mirato, sessioni di matchmaking, nuovi pitching forum e programmi di formazione esecutiva. Il MIA non è solo un mercato curato, ma un’infrastruttura culturale dove i progetti crescono dal loro stadio embrionale fino a diventare opere per cinema, televisione e piattaforme digitali."